В Україні зросте мінімальна зарплата – що та для кого зміниться

В Україні вже у жовтні цього року стане вищою мінімальна зарплата, вона збільшиться на 200 грн – до 6 700 грн на місяць. Які зміни це принесе.

У зв’язку з цим, погодинна зарплата зросте на 1,2 грн – до 40,46 грн. Якщо врахувати податок на доходи фізосіб (ПДФО чи прибутковий податок) у розмірі 18% і військовий збір у розмірі 1,5%, то «чистими» мінімальна зарплата становитиме 5 393,5 грн (зараз 5 232,50 грн).

До розміру мінімальної зарплати прив’язаний розмір низки податків, платежів, пільг тощо. Як передає NNS, The Page зібрало інформацію, що та для кого зміниться після 1 жовтня.

Мінімальна заробітна плата (МЗП) – це гарантована державою щомісячна оплата праці за умови виконання норм, наприклад відпрацювання всіх робочих днів. Це державна соціальна гарантія, яка є обов’язковою до виконання всіма роботодавцями. Якщо нарахована зарплата менша за мінімальну, то роботодавець має зробити доплату.

Мінімальна зарплата зросте. Як зміняться податки та платежі

Мінімальний ЄСВ (22% МЗП) становитиме 1 474 грн на місяць (зараз 1 430 грн).

Максимальна база ЄСВ (15 МЗП) – 100 500 грн (97 500 грн).

Єдиний податок 2-га група (20% МЗП) залишиться незмінним, оскільки для розрахунку за весь рік береться значення МЗП на 1 січня поточного року.

Штраф за порушення у сфері трудових відносин (10 МЗП) – 67 000 грн за кожен факт порушення (було 65 000 грн).

Максимальна ставка податку на нерухомість (до 1,5% МЗП за 1 кв. м) – її значення не зміниться, оскільки для розрахунку на весь рік береться значення МЗП на 1 січня поточного року. Для Києва ставка становить 97,5 грн.

Туристичний збір: для внутрішнього туризму до 0,5% МЗП на 1 січня – залишиться до 32,5 грн на добу та до 5% – для в’їзного туризму (до 325 грн).

Збір за місця для паркування транспортних засобів (до 0,075% МЗП на 1 січня) – 4,88 грн на добу за 1 кв. м.

Вартість легкового автомобіля для сплати транспортного податку (375 МЗП на 1 січня) залишиться незмінною – 2 437 500 грн.

Як зміняться пенсії

Мінімальна пенсія за віком (40% МЗП) становитиме 2 680 грн (зараз – 2 600 грн).

Як зміняться неоподатковувані розміри доходів

Розмір МЗП використовується для визначення доходу фізосіб, який звільняється від оподаткування ПДФО та військовим збором.

До оподатковуваного доходу не включаються:

сума, сплачена на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку платника податків у межах 3-кратного розміру МЗП за кожний повний чи неповний місяць навчання;

дохід, отриманий від продажу своєї продукції тваринництва, сумарно до 50 МЗП;

вартість подарунків (а також призів переможцям спортивних змагань) – до 25% МЗП (з розрахунку на місяць), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Для розрахунку береться значення МЗП на 1 січня поточного року, тому неоподатковувана вартість після 1 жовтня залишиться колишньою – 1 625 грн;

благодійна допомога на відновлення втраченого майна та інші потреби згідно з переліком, що визначається КМУ, у сумі до 500 МЗП на рік;

сума, що виплачується роботодавцем за договорами недержавного пенсійного забезпечення, але не більш як 2,5 МЗП у розрахунку за місяць.

До оподатковуваного доходу (у вигляді додаткового блага) включається основна сума боргу (кредиту) платника податків, прощеного кредитором за його самостійним рішенням, якщо сума боргу перевищує 25% однієї МЗП (з розрахунку на рік).

Як зміняться інші платежі, компенсації та нормативи

Добові для відряджень Україною – не більш як 0,1 МЗП, тобто буде до 670 грн.

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1 250 МЗП з огляду на ставку мінімальної зарплати, що діє на момент створення (реєстрації) товариства.

Вихідна допомога в разі призову чи вступу працівника на військову службу, направлення на альтернативну службу становить 2 МЗП.

НБУ повідомляє фінмоніторингу про великомасштабні операції: у розмірі понад 100 МЗП – для фізосіб, 5 000 МЗП – для юросіб.

Максимальний обсяг річного доходу ФОП на єдиному податку:

1 групи – 167 МЗП (буде 1 118 900 грн, зараз 1 085 500 грн);

2 групи – 834 МЗП (5 587 800 та 5 421 000 грн);

3 групи – 1 167 МЗП (7 818 900 та 7 585 500 грн).

Мінімальна середньоденна зарплата для розрахунку декретних у січні – вересні становить 213,54 грн. Отже, стандартні декретні зараз не можуть бути меншими за 26 906,04 грн (за 126 днів). У жовтні – грудні ці цифри будуть 220,11 грн і 27 733,86 грн відповідно.

МЗП безпосередньо не впливає на доходи бюджетників. Для розрахунку їхніх окладів використовують значення прожиткового мінімуму та розміру посадового окладу 1-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою.