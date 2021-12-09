На Новий рік в Україні вдарить сильний мороз – прогноз синоптиків

Температура повітря на Новий рік може різко впасти, і українці зіштовхнуться з -15 градусів. Однак снігу може і не бути, тому що його з кожним роком випадає дедалі менше через глобальне потепління.

Як розповіла на пресконференції в Укрінформі завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазира Мартазінова, в Україні на новорічні свята буде досить холодно. При цьому сніговий покрив буде нестабільним.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Обозреватель.

Синоптик пояснила, що у грудні буде достатньо тепло. Температури часто підвищуватимуться до плюсових позначок. Це, на думку фахівці, не дасть сформуватися стійкому сніговому покриву, тим більше затриматися до свят.

“На переході від грудня до січня, у святкові дні, зі змінним успіхом, то мороз, то тепло буде. Найхолодніші дні, а це до -15С, потрапляють на початок січня, тобто свята новорічні супроводжуватимуться морозними днями”, сказала Мартазінова.

Які ще прогнози

Її колега – завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі Фактам ICTV зазначила, що говорити точно, якими будуть свята ще зарано. Оскільки найточніше прогноз погоди можна дати за три дні до конкретної дати.

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У той же час, вона погодилася, що середні температури щороку підвищуються і не варто цієї зими чекати на тривалі холоди.

“Ми бачимо, що на значній території України зима із категорії помірно суворої переходить у категорію мало суворої”, сказала фахівець.

На Сході України вже спостерігається зима, яка раніше була характерною для західних областей.

За її прогнозами, така тенденція тільки посилюватиметься.

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Балапух зазначила, що зміни можуть бути різкими, але вже у другій половині століття вони можуть прискоритися.

Тим часом, в Укргідрометцентрі уточнили, що середня місячна температура повітря в грудні на території країни передбачається від -4° до +3°, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується в межах 33-78 мм, у гірських районах – місцями 81-105 мм.

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