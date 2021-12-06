Коли в Україну прийде справжня зима з морозами і снігом – розповіла синоптик

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Коли в Україну прийде справжня зима

Початок грудня в Україні видався теплим і вологим. У багатьох регіонах країни дощить, і перший зимовий місяць більше схожий на останній осінній. Коли в Україну прийде справжня зима з сильними морозами і снігом, розповіла синоптик, повідомляє NNS, посилаючись на Телеграф.

Різке похолодання в Україні, з морозами і хуртовинами, очікується після 7 січня, коли православні відзначають Різдво. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Вазіра Мартазінова розповіла, коли в Україну прийде справжня зима

За словами спеціаліста, різке зниження температури по всій території країни очікується від Різдва Христового, 7 січня, до Хрещення Господнього, 19 січня. У цей період прийде справжня зима: з морозами та сильними снігопадами.

“Похолодання очікується в межах тижня точно. Нічні температури можуть опускатися не лише до -15 градусів, а й нижче. І денні будуть негативні”, — повідомила Мартазінова.

Озимі можуть постраждати, коли в Україну прийде справжня зима

У зв’язку із періодом похолодання, додає вчена, можуть виникнути проблеми у працівників сільського господарства. Справа в тому, що у грудні та на початку січня в Україні не очікується сильних морозів, а вдень ймовірна плюсова температура. Тому сніг, який хоч і випадатиме, не встигне утворити покрив на землі. Отже, різкі морози можуть пошкодити озимі — сільськогосподарські зернові, які потребують перезимівлі в умовах знижених температур.

Озимі культури можуть постраждати

“Ті, хто займається вирощуванням озимих культур, із цього приводу дуже переживають. Бо коли підуть нічні морози -10-20 градусів, то може виявитися, що першого дня сніг не встигне лягти. Ризик для насаджень є”, — пояснила Мартазінова.

То ж, за словами спеціаліста, українцям не варто очікувати зимову казку під Новий рік. До Нового року стійкого снігового покриву не буде, оскільки температура повітря у грудні буде переважно у межах норми, або навіть вище.

Температура буде відносно високою до Нового року, з опадів очікується дощ або мокрий сніг. Сніговий покрив не встигне утворитися. Тому на новорічні свята снігу очікувати не варто, – пояснила кліматолог.

У грудні Мартазінова прогнозує температуру до -2 -3 градусів.

Січень 2022 року, за її прогнозами, буде холоднішим за грудень, але теплішим, якщо порівнювати з середніми багаторічними значеннями.

У перші дні січня очікується невелике похолодання. Водночас температурний фон у всіх областях буде вище середніх багаторічних значень – від -3 до -5 градусів, – уточнила Мартазінова прогноз на Новий рік 2022.

Сніг у січні буде, але не на початку місяця, додала вона.

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