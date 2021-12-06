Коли в Україну прийде справжня зима з морозами і снігом – розповіла синоптик

Початок грудня в Україні видався теплим і вологим. У багатьох регіонах країни дощить, і перший зимовий місяць більше схожий на останній осінній. Коли в Україну прийде справжня зима з сильними морозами і снігом, розповіла синоптик, повідомляє NNS, посилаючись на Телеграф.

Різке похолодання в Україні, з морозами і хуртовинами, очікується після 7 січня, коли православні відзначають Різдво. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За словами спеціаліста, різке зниження температури по всій території країни очікується від Різдва Христового, 7 січня, до Хрещення Господнього, 19 січня. У цей період прийде справжня зима: з морозами та сильними снігопадами.

“Похолодання очікується в межах тижня точно. Нічні температури можуть опускатися не лише до -15 градусів, а й нижче. І денні будуть негативні”, — повідомила Мартазінова.

Озимі можуть постраждати, коли в Україну прийде справжня зима

У зв’язку із періодом похолодання, додає вчена, можуть виникнути проблеми у працівників сільського господарства. Справа в тому, що у грудні та на початку січня в Україні не очікується сильних морозів, а вдень ймовірна плюсова температура. Тому сніг, який хоч і випадатиме, не встигне утворити покрив на землі. Отже, різкі морози можуть пошкодити озимі — сільськогосподарські зернові, які потребують перезимівлі в умовах знижених температур.

“Ті, хто займається вирощуванням озимих культур, із цього приводу дуже переживають. Бо коли підуть нічні морози -10-20 градусів, то може виявитися, що першого дня сніг не встигне лягти. Ризик для насаджень є”, — пояснила Мартазінова.

То ж, за словами спеціаліста, українцям не варто очікувати зимову казку під Новий рік. До Нового року стійкого снігового покриву не буде, оскільки температура повітря у грудні буде переважно у межах норми, або навіть вище.

Температура буде відносно високою до Нового року, з опадів очікується дощ або мокрий сніг. Сніговий покрив не встигне утворитися. Тому на новорічні свята снігу очікувати не варто, – пояснила кліматолог.

У грудні Мартазінова прогнозує температуру до -2 -3 градусів.

Січень 2022 року, за її прогнозами, буде холоднішим за грудень, але теплішим, якщо порівнювати з середніми багаторічними значеннями.

У перші дні січня очікується невелике похолодання. Водночас температурний фон у всіх областях буде вище середніх багаторічних значень – від -3 до -5 градусів, – уточнила Мартазінова прогноз на Новий рік 2022.

Сніг у січні буде, але не на початку місяця, додала вона.

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