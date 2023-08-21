На кордоні запрацювала «єЧерга» для пасажирських автобусів – перелік пунктів пропуску

З понеділка, 21 серпня, на шести пунктах пропуску запрацювала «єЧерга» для пасажирських автобусів.

Про це повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті «Укртрансбезпека», передає НСН.

Відтепер автобуси, які виконують регулярні та нерегулярні рейси, зможуть перетнути кордон за попереднім записом у «єЧерзі» через шість пунктів пропуску у трьох областях.

Так, з 21 серпня «єЧерга» працюватиме на наступних пунктах пропуску:

Краківець — Корчова (Львівська область);

Шегині — Медика (Львівська область);

Порубне — Сірет (Чернівецька область);

Мамалига — Крива (Чернівецька область);

Ягодин — Дорогуськ (Волинська область) — лише регулярні рейси;

Устилуг — Зосин (Волинська область).

Водночас графік руху автобусів залишиться незмінним, додають в «Укртрансбезпеці».

Пасажирські перевізники, які зареєструвалися в онлайн-черзі, мають приїздити до пункту пропуску у попередньо встановлений час згідно з автобусним маршрутом.

Проте під час тестового періоду система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.

Також фахівці зауважують, що водій автобуса може продовжити чергу один раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо він потребує більше часу на дорогу.

Що передувало

8 травня на 16 пунктах пропуску з європейськими країнами почала роботу електронна черга для перетину кордону. Спершу «єЧергою» могти користуватися лише водії вантажівок.

Завдяки системі «єЧерга» перевізники можуть запланувати час перетину кордону й не витрачати гроші на кількаденний простій. А держава зможе аналізувати транспортні потоки та фіксувати навантаження, зазначають розробники програми.

Сервіс також покликаний скоротити черги на пунктах пропуску. Сервіс робить процес перетину кордону швидким і прозорим, адже усуває людський фактор та корупційні ризики, пояснили в Мінцифри.

Ще новини України: Виїзд за кордон дозволили ще одній категорії чоловіків – подробиці