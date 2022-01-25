Може привести до зниження зарплат: як вплине на українців нове оподаткування

Влада планує об’єднати в один податок три збори із зарплати – прибутковий податок, єдиний соціальний внесок та військовий збір, а потім знизити їхню сумарну ставку спочатку до 30%, а потім і до 25%. Все це може призвести до збільшення податкового навантаження на працівників та призвести до зниження зарплат.

Таку думку UBR.ua висловила бухгалтер-експерт аутсорсингової компанії Accountor Ukraine Тетяна Шеремет, передає NNS.

Вона пояснила, що сьогодні частину зазначених податків роботодавець утримує з окладу співробітника – йдеться про ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%), за вирахуванням яких працівник отримує зарплату на руки. Водночас, ЄСВ (22%) оплачує роботодавець за співробітника.

Хто буде платником податку: працівник чи роботодавець?

“Але якщо об’єднувати все в один податок, то хто буде його платником? Якщо співробітник, то це збільшить податкове навантаження на населення. Чи не призведе це до ще більшої “тінізації”, адже не кожен працівник матиме можливість платити третину заробітної плати до бюджету ?”, запитує Шеремет.

З іншого боку, знизити заробітну плату на відсоток ПДФО та військового збору згідно з чинним трудовим законодавством “не так просто і на це потрібен час” – наприклад, щоб попередити працівників про погіршення умов праці, каже експерт.

“Якщо залишити оклади без змін, то фонд заробітної плати зросте на 10%, що для багатьох компаній може бути критично”, зауважила Шеремет.

Експерт також звертає увагу, що ПДФО та ЄСВ застосовуються не лише до зарплати. Так, із вартості “додаткового блага” – безоплатно наданих роботодавцем товарів та послуг – співробітник теж повинен сплатити податки.

“Якщо з додаткового блага також утримуватиметься об’єднаний податок за ставкою 30%, то за одне відрядження можна буде витратити всю зарплату” ,зазначила Шеремет.

Крім того, у бухгалтера виникли питання щодо застосування ЄСВ до максимальної (15 мінзарплат) та мінімальної (одна мінзарплата) бази оплати праці – їх буде складно використовувати при об’єднанні трьох зборів.

Водночас Тетяна Шеремет погодилася з тим, що уніфікація зарплатних податків спростить для компаній та бухгалтерів процес адміністрування та, ймовірно, ведення звітності. Проте в цілому поки що експертка не має впевненості в доцільності та ефективності реформи.

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