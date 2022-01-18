Яким ФОПам потрібно обов’язково роздруковувати та зберігати чеки

Фізичні особи-підприємці ( ФОП) в Україні повинні обов’язково роздруковувати та зберігати фіскальні чеки.

Якщо цього не робити, можливі серйозні проблеми з податковою та штрафні санкції.

Про це NNS дізнався з повідомлення today.ua.

Державна податкова служба України, посилаючись на пункт 9 ст. 3 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у галузі громадського харчування торгівлі та послуги”, нагадала ФОПам про штрафи за відмову приймати платіжні картки покупців, а також пояснила, кому слід щодня друкувати фіскальні чеки та зберігати їх для звітності.

Підприємців попередили про штрафи за невикористання терміналів

Фізичні особи-підприємці, сфера діяльності яких перебуває у торгівлі, послугах населення та громадському харчуванні зобов’язані щодня створювати фіскальні звітні чеки у разі проведення розрахункової операції.

Чеки можна створювати в електронній формі або друкувати на паперових носіях.

Варто зазначити, що з 1 січня 2022 року влада країни внесла зміни у ведення підприємницької діяльності. У новому законодавстві було значно розширено коло ФОП, які мають використовувати РРО чи ПРРО у своїй роботі.

Таксистів зобов’яжуть встановлювати касові апарати – розробляється законопроект