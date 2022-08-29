Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу

Новий навчальний рік 2022-2023 розпочнеться у непростий для України час, коли в країні запроваджено воєнний стан та діє загальна мобілізація.

Незважаючи на те, що вона передбачає призов до армії чоловіків віком від 18 до 60 років, навчальні заклади не спорожніють.

Про це пише zn.ua, передає NNS.

Українське законодавство запроваджує обмеження на мобілізацію учнів та працівників сфери освіти.

А саме, статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачено, що призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають:

отримувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Крім того, після ухвалення закону №7272, цей список поповнився ще кількома категоріями.

Відповідно до нього, до переліку осіб, які не підлягають мобілізації, тепер включено учнів та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на рівні зі студентами та викладачами професійної передвищої та вищої освіти.

Тепер відстрочку від мобілізації можуть отримати:

студенти ПТУ, які навчаються на денній чи дуальній формі;

викладачі за умови, якщо установа професійної (професійно-технічної) освіти – їхнє основне місце роботи та отримують там не менше 0,75 ставки.

В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків – що відомо