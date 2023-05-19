Якою буде мобілізація в Україні після змін у законі – про що варто знати

Після повномасштабного вторгнення Росії, загальна мобілізація в Україні триває. За цей час відбулися деякі зміни у законодавстві, передає НСН.

Що змінилося

У квітні уряд вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки щодо вручення повісток.

Тепер, згідно з новими правилами, територіальні центри комплектування і соціальної підтримки можуть видавати повістки чоловікам незалежно від місця військового обліку.

Тобто, на практиці уповноважена особа може вручити повістку жителю, наприклад, Рівного у Львові, й той повинен з’явитися у Львівський ТЦК незалежно від того, що там немає його особової справи, і незалежно від того, чи має він при собі медичні довідки з історією хвороби.

Уточнення даних чи мобілізації в таких випадках вирішують в ТЦК, коли особа з’являється за повісткою.

А ось щодо того, де представники ТЦК можуть вручати повістки, законодавчих норм не передбачено. Тому, фактично будь-де. Натомість чітко регулюється перелік осіб, які це право мають.

Хто може вручати повістку:

уповноважені представники ТЦК;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — у разі отримання розпорядження ТЦК;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій – також за наявності відповідного розпорядження. До них можуть належати й заклади освіти.

Водночас громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед вручення повісток. Це має бути розпорядження начальника ТЦК та документи, які доводять роботу в ТЦК або органах місцевого самоврядування.

Що ще відомо про мобілізацію в Україні

У квітні цього року Міністерстві оборони повідомило, що цілі мобілізації, які затвердили ще в лютому 2022 року, досі не досягнуто. Водночас підстав посилювати мобілізацію в Україні немає. Зокрема, в оборонному відомстві відзначили, що на темпи мобілізації наразі ніяк не впливають втрати, яких зазнає Україна у боротьбі з противником.

Ми ще навіть не до кінця виконали мобілізаційний план. У нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію, запевнив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами міністра, також не йдеться й ні про які мобілізаційні хвилі. Загальна мобілізація продовжена відповідно до мобілізаційних завдань, встановлених вищим військово-політичним керівництвом, хоч вони і засекречені на час війни.

Зазначимо, воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть в Україні до 18 серпня 2023 року, після чого найімовірніше будуть продовжені відповідними нормативними актами.

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