Міноборони ухвалило рішення щодо переміщення військовозобов’язаних – документ

У Міністерстві оборони офіційно ухвалили рішення щодо переміщення військовозобов’язаних Україною.

У Міноборони України повідомили про скасування резонансного порядку надання дозволів громадянам України, що перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання під час дії воєнного стану.

Про це свідчить відповідь відомства на запит народного депутата Олександра Федієнка, передає NNS.

У повідомленні наголошується, що документ відправлений на доопрацювання з метою зниження соціальної напруги та запобігання маніпуляціям громадською думкою, зокрема, й з боку ворога.

Нагадаємо

У Генеральному штабі Збройних сил України 5 липня повідомили, що військовозобов’язані не можуть покидати місце проживання без дозволу військкомату.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вказав, що військове командування найближчими днями не перешкоджатиме пересуванню по регіонах військовозобов’язаних, оскільки таких вказівок не було.

Згодом у Генштабі уточнили, що на пересування в межах області – дозволу не треба, як і на пересування в межах міста Києва та Київської області. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.

Після цього у традиційному вечірньому зверненні Зеленський зауважив, що у суспільстві з’явилося багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. І що він бачить різні оцінки такого рішення, що є нерозуміння й навіть обурення в суспільстві.

Зеленський вказав, що доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандувачу ЗСУ доповісти йому всі деталі під час чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 6 липня – одним з пунктів порядку денного. І пообіцяв народу розібратися з цим.