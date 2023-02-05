Міністр оборони звернувся до українців із важливим проханням

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до громадян із важливим проханням.

Міністр оборони зауважив, що українцям слід довіряти лише Генеральному штабу ЗСУ з приводу інформації, що стосується ситуації на фронті та можливого наступу росіян, та не піддаватися панічним вкидам.

Про це він сказав на пресконференції, передає НСН з посиланням на АрміяInform.

“Наші Сили оборони тримаються. Багато в Telegram писали, що вночі буде напад. Ніякого нападу не відбулося. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ”, сказав Резніков.

Міністр підкреслив, що ні поруч з Черніговом, ні з Харковом немає ударних груп росіян. Тому не потрібно піддаватися різним панічним вкидам.

“Сьогодні прикорднонники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них. Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізм. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка верховного головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили”, сказав він.

Міністр оборони додав, що окупанти намагаються тиснути на Україну зміною тактики, малими штурмовими групами штурмують лінію оборони, вони не жалкують ні мобілізованих, ні найманців.

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