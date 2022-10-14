В Україні мінімальна зарплата зменшиться, а робочий тиждень може бути збільшений з 5 до 6 днів.

Такі новації містить проект закону “Про працю”, розроблений Мінекономіки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Крім того, працівників зможуть без згоди залучати до позаурочних та нічних робіт, а також спростять процедуру звільнення та переведення на нижчу посаду та зарплату. Але при цьому можливе збільшення тривалості відпустки.

Закон про працю

Цим законом планують замінити КЗпП, розроблений та затверджений ще за часів СРСР. Те зведення трудових законів, за якими жили і працювали громадяни СРСР, давно морально застаріло, оскільки тоді не було приватної власності та приватних роботодавців, не було конкуренції на внутрішньому ринку, а також була планова економіка.

Що передбачено у новому законопроекті

Мінімальна заробітна плата.

Її фактично хочуть зменшити. Суперечки щодо мінімальної зарплати ведуться ще з 2019 року, каже заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін. Ще тоді її пропонували рахувати з урахуванням усіх надбавок та доплат. Однак потім профспілкам все ж таки вдалося відстояти свою позицію, і в суперечці про мінімалку начебто поставили крапку. Її вирішено було рахувати без жодних доплат. І ось у розробленому законопроекті знову випливла мінімалка з доплатами.

Шестиденний робочий тиждень.

Формула розрахунку вихідних днів, яку пропонують у законопроекті, дозволить збільшити тривалість робочого тижня до 6 днів. Збільшення тривалості робочого дня, а також зниження ставки за роботу у нічний час.

Новий закон “Про працю”, якщо його ухвалять, дозволить легко залучати найманих працівників до понаднормової праці. Крім того, за роботу в нічний час платитимуть не подвійну ставку, як тепер, а набагато меншу. Ставка за нічну роботу може бути всього на 20% вище за звичайну денну.

Істотна зміна умов праці.

Міняти умови праці та зарплати можуть і за старим КЗпП. Проте про такі зміни працівника зобов’язані попереджати щонайменше за два місяці. Тепер це зможуть робити без попередження.

Спрощення звільнення працівника.

Процедура звільнення людини буде значно спрощена. Закон дає роботодавцю більше підстав для того, щоб зазначити працівника. При цьому прихильники таких нововведень вважають, що ця норма сприятиме легалізації праці. Мовляв, якщо працівника важко звільнити, то роботодавець зі скрипом погоджується на його офіційне працевлаштування. І навпаки: чим простіше його звільнити, тим охочіше його братимуть на роботу.

Збільшення тривалості відпустки.

Тривалість оплачуваної відпустки хочуть збільшити з 24 днів до 28, тобто на 4 дні. До речі, у більшості країн Євросоюзу відпустка триває від 26 до 32 днів. Тобто наші законодавці хочуть у цьому підігнати український закон під європейські норми. Щоправда, можливий 6-денний робочий тиждень до цих норм ніяк не вписується, оскільки в Європі люди працюють 5 днів. А в деяких компаніях та країнах зараз навіть стали практикувати 4-денний робочий тиждень. Звичайно, без зниження рівня місячної оплати.

Проектом Закону встановлюються такі святкові дні, робота в які не проводиться:

1 січня – Новий рік;

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

1 травня – День праці;

8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

28 червня – День Конституції України;

28 липня – День Української Державності;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисників і захисниць України.

А також, один день (неділя) – Пасха (Великдень) та один день (неділя) – Трійця.

Закон суперечить Конституції

При цьому експерти вважають такий законопроект суперечить Конституції. Адже, за Конституцією, жоден закон не повинен звужувати права громадян. Однак цей закон, якщо його ухвалять, суттєво звузить права робітників. Тому, по суті, він є протиправним.