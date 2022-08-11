Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вирішила відновити роботу своїх закладів в Україні.

У пресслужбі McDonald’s зауважили, що роботу деяких ресторанів у Києві та на Заході України будуть відновлювати поступово, передає NNS.

Рішення про відновлення роботи ухвалили після консультацій з українськими посадовцями, постачальниками, фахівцями з безпеки, а також після прохань співробітників повернутися до роботи.

Відновлення роботи закладів відбуватиметься поетапно. Конкретних термінів у McDonald’s не називають. Упродовж декількох найближчих місяців триватиме підготовка до відкриття.

«Ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів», зазначили у компанії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення McDonald’s. За його словами, повернення міжнародного бізнесу є частиною відновлення української економіки.

«Повернення великої американської компанії — це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни», написав Кулеба.

Нагадаємо, McDonald’s з 24 лютого призупинив роботу своїх закладів по всій України. Компанія продовжила виплачувати зарплати понад 10 тисячам співробітників. Також українські співробітники долучились до допомоги людям, які постраждали від війни.

У червні з’явилася інформація, що МЗС України переконує McDonald’s відновити роботу. Після цього CEO офісу McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова розповіла, що мережа готується відновити робочий процес.