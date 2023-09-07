Масовані атаки України чому окупанти підіймають у небо більше літаків, ніж випускають ракет

Коли російські окупаційні війська проводять масовані атаки України, то часто під час одного вильоту використовують більше літаків, ніж запускають ракет.

Таку поведінку ворога пояснив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН з посиланням на УНН.

За його словами, таким чином під час бойових вильотів російськи загарбники одночасно тренують льотний склад.

Окупанти здійснюють імітаційні пуски, а також тренуються виходити на пускові рубежі та повертатися на аеродроми.

“Вони часто використовують більше літаків , ніж випущено ракет…Це відпрацювання імітаційних пусків, які вони проводять залітаючи в зону пуску…Таким чином тренується льотний склад їхній – злітати, виходити на рубіж пуску ракет, саме тому було випущено вчора сім ракет і використовувалось дев’ять літаків”, розповів Ігнат.

Ігнат зауважив, що під час останнього ракетного удару по Україні окупанти підняли у небо 9 бомбардувальників, але запустили лише 7 ракет. Це свідчить про відпрацювання ворогом тактичних прийомів.

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