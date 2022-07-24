Липень в окупованому Бердянську – відео з міста і пляжів, ціни на житло

В окупованому Бердянську – мертвий сезон. Місцеві жителі знімають на відео та фотографують порожні пляжі, вулиці, набережні популярного серед українців курортного міста на березі Азовського моря.
Про це пише NNS з посиланням на Апостроф.
У розпал курортного сезону тимчасово окупований Бердянськ продовжує пустувати.
Відповідні відео публікують мешканці окупованого міста.
Серед одиниць тих, хто потрапляє до кадру, можна припустити, що це є городяни, які не залишили Бердянськ.
На одному з відео автор констатує, що цьогорічний сезон – мертвий. Немає ні атракціонів, ні розваг, ні відпочиваючих.
Ціни на номери “все включено” дуже низькі – 400 гривень, а на простіші номери – всього 200-250 гривень.
Також місцева мешканка зняла Бердянськ у пообідній час у липні на середній косі, на найпопулярнішому до цього року пляжі.
У середині липня така сама ситуація спостерігалася і на третьому пляжі – “Пляж найкращих подруг”.
Фото: скріншот з відео
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