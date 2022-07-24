Липень в окупованому Бердянську – відео з міста і пляжів, ціни на житло

В окупованому Бердянську – мертвий сезон. Місцеві жителі знімають на відео та фотографують порожні пляжі, вулиці, набережні популярного серед українців курортного міста на березі Азовського моря.

Про це пише NNS з посиланням на Апостроф.

У розпал курортного сезону тимчасово окупований Бердянськ продовжує пустувати.

Відповідні відео публікують мешканці окупованого міста.

Серед одиниць тих, хто потрапляє до кадру, можна припустити, що це є городяни, які не залишили Бердянськ.

На одному з відео автор констатує, що цьогорічний сезон – мертвий. Немає ні атракціонів, ні розваг, ні відпочиваючих.

Ціни на номери “все включено” дуже низькі – 400 гривень, а на простіші номери – всього 200-250 гривень.

Також місцева мешканка зняла Бердянськ у пообідній час у липні на середній косі, на найпопулярнішому до цього року пляжі.

У середині липня така сама ситуація спостерігалася і на третьому пляжі – “Пляж найкращих подруг”.

Фото: скріншот з відео

Окупована Арабатська стрілка у липні: як виглядає, які ціни, скільки відпочиваючих