Окупована Арабатська стрілка у липні: як виглядає, які ціни, скільки відпочиваючих

Блогери і просто пересічні громадяни, що залишилися на захопленому росією півдні, не втомлюються знімати відео про життя українських курортів. І, дякуючи їм, ми можемо побачити улюблене море. З яким, на жаль, не маємо можливості зустрітися в цьому році в реалі. Про те, як виглядає окупована Арабатська стрілка у липні, що відбувається тут, чи є відпочивальники, які ціни в магазинах, розповів відомий місцевий блогер Sasha Travel street, передає NNS.

Блогер відповів на питання, які йому задавали підписники. Так, зокрема, він розповів, що бензин тут коштує 36-38 гривень за літр. Газ – 22-23 гривні. Паливо завозиться з Криму. Ціни чим далі, тим більше в рублях.

Дуже дешеві на Арабатській стрілці овочі. Картопля, огірки – 5,6,7 гривень. Томати – трохи дорожче. А от ціни на сири та ковбаси більш-менш нормальної якості стартують від 300-400 гривень за кілограм. Завозять таку продукцію з Криму. Зустрічаються і товари з Бердянська.

Долар і євро коштують – 39-41 грн. Банки не працюють, тому отримати готівку для місцевих – велика проблема. Простіше тим, у кого є застосунок Приват-24. Тим, у кого Ощадбанк – складніше.

Власники карток отримують виплати. Пенсіонерам і бюджетникам росія виплатила по 10 000 рублів.

Судячи з відео, на вулицях у селищах Арабатської стрілки безлюдно. Не видно ні місцевих, ні відпочиваючих. За словами блогера, багато власників баз відпочинку не проживають тут. То ж, цього року вони із зрозумілих причин, не приїхали. І бази не відкрилися. Багато місцевих мешканців через війну виїхали звідси.

Окупована Арабатська Стрілка — немає туристів, є медузи, дешеви овочі та російське на полицях (фото, відео)