Львівські десантники знищили взвод псковських окупантів (фото)

Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.
Про це NNS дізнався з повідомлення пресцентру командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ зс московії”,йдеться у аовідомленні.
За словами командира артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ, було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед.
Слід відзначити, що дана російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме Львівським десантникам, й несла значні втрати від захисників України.
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