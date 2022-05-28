Як працює “Стугна”: від пуску до знищення ворога – кілька секунд (відео)

Воїни 14 ОМБР імені Князя Романа Великого показали, як працює протитанковий ракетний комплекс “Стугна”.

Відео військові опублікували на сторінці бригади у Фейсбук, передає NNS.

Як зазначили військові, за допомогою ПТРК «Стугна-П» вдалося відправити орків до пекла:

«Полум’я, яким горить кожна чергова знищена одиниця ворожої техніки освітлює нам шлях до Перемоги!»

Від слова «пуск» до знищення ворожої техніки — лише кілька секунд.

«Кілька секунд, у яких розуміння: ми знищуємо тих, хто прагне знищити Україну!», йдеться у підпису до відео.

Підрозділи 14 ОМБР опублікували нарізку відео вдалих запусків ракет по російській бронетехніці.

«Стугна-П» – український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) другого покоління. Розроблений київським конструкторським бюро «Луч».

Комплекс є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Комплекс може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульту, який виноситься на відстань до 50 м.

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