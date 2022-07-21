Кожен п’ятий українець може отримати універсальну допомогу від держави

Україна на порозі впровадження революційного соціального проєкту, який дозволить отримати універсальну допомогу тим, хто найбільше цього потребує.

Мінсоцполітики завершує розробку законопроєкту, який впровадить державну універсальну соціальну допомогу, передає NNS.

Універсальна соціальна допомога – це сума, яка сплачуватиметься найбільш соціально незахищеним сім’ям та громадянам для забезпечення їх гарантованим мінімумом коштів на проживання. Ця допомога буде насамперед спрямована на малозабезпечені сім’ї з дітьми, інвалідів та пенсіонерів.

«Мінсоцполітики завершує роботу над проєктом закону про універсальну державну соціальну допомогу. У цьому законопроєкті майже 2 мільйони сімей, які виховують дітей, понад 5 мільйонів людей похилого віку та людей з інвалідністю отримають відповідь, на яку гарантовану державою допомогу вони мають право», розповіла ексміністр соцполітики Марина Лазебна.

Документ розробляли відповідно до вимог Конвенції Міжнародної організації праці, яка гарантує кожній людині грошовий мінімум для проживання.

Такі виплати об’єднають близько 10 розрізнених видів соцдопомоги, яку одержують українці.

Передбачається, що в Україні одержувачами цієї допомоги стануть близько 7 мільйонів громадян чи приблизно кожний п’ятий.

Для призначення допомоги фахівці соцдопомоги рахуватимуть сумарний рівень доходу сім’ї. Допомогу не призначатимуть українцям, які просто не хочуть працювати, а даватимуть тим, хто з об’єктивних причин не може працювати.

В уряді впевнені, що одну виплату контролювати простіше аніж з десяток розрізнених. Вона стане більш адресною і дійде до тих, хто дійсно її потребує, і для кого вона життєво важлива.

Українці зможуть отримати до 360 євро від Червоного Хреста – хто саме і як це зробити