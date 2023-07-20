Контрнаступ України: як нацгвардійці пророблюють проходи в мінних полях перед штурмом (відео)

Контрнаступ України ускладнюється щільним мінуванням, але наші нацгвардійці продовжують пророблювати проходи й знищувати ворога.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав роботу бригади Нацгвардії “Кара-Даг” на південному напрямку, які спільно з іншими підрозділами сил оборони знищують окупантів, передає НСН.

“Ситуацію ускладнює щільне мінування місцевості ворогом. Однак гвардійці можуть справлятися навіть з таким завданням. На відео можна побачити один з моментів опрацювання проходів в мінних полях перед штурмом”, йдеться у повідомленні глави МВС в Telegram.

Він зазначив, що минулого тижня на окремих ділянках українські військові просунулися на 1700 метрів.

“Є успіхи і просування і протягом останніх днів. Точні цифри будуть озвучені в потрібний час, дозволивши бійцям закріпитися”, підсумував Клименко.

Мінні поля російських окупантів – що відомо

На жаль, проблема розмінування стає дедалі гострішою через те, що країна-окупант продовжує обстрілювати територію України, забруднюючи її мінами. Також велику проблему мінні поля створюють й під час контрнаступу.

Видання The Washington Post писало, що Україна отримала менше 15% саперного та інженерного обладнання, що уповільнює просування українських військ, бо росіяни щільно замінували території.

Пізніше видання The New York Times писало, що через п’ять тижнів після початку контрнаступу ЗСУ стало очевидно, що звільнення територій України просувається повільно через велику кількість протипіхотних мін.

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