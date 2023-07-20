Вночі окупанти атакували південь України – скільки повітряних цілей знищили українські захисники

Вночі 20 липня окупанти атакували південь України крилатими ракетами та ударними дронами. Під російський удар потрапили Миколаїв та Одеса.

Росіяни вдарили по портам, причалам, житловим будинкам і торговим мережам, є поранені.

В Повітряних Силах ЗСУ повідомили, скільки повітряних цілей було знищено, передає НСН.

Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе, серед них:

7 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування «Калібр» імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);

19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

У небі над Україною ППО вночі знищила 5 крилатих ракет і 13 «Шахедів»

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей:

2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;

3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;

13 ударних дронів «Shahed-136/131».

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Про нічну атаку ми писали тут: Армія рф знову атакувала ракетами Одесу і Миколаїв: багато постраждалих і руйнувань (фото)

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