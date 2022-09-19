Частина українців отримає від держави понад 12000 гривень у якості одноразової допомоги. Подати заяву треба встигнути до 10 жовтня 2022 року.

Про це NNS повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України. Як йдеться у поясненні МОН, гроші передбачені для молодих педагогів.

На кошти можуть претендувати випускники закладів вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”. До того ж вони повинні були укласти договір строком не менше трьох років на посаду педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

Загальна сума допомоги 12405 гривень – що складається з п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на 1 січня 2022 року один прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2481 грн). Щоб отримати гроші потрібно до 10 жовтня подати відповідну заяву.

Як отримати 12000 гривень

Для отримання грошової допомоги необхідно подати заяву на її надання до закладу вищої освіти, де випускник отримав диплом. До заяви подається пакет документів, а саме:

копія трудової книжки (за наявності);

копія договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

Терміни подачі заяви

Заяву необхідно подати не пізніше 10 жовтня. Своєю чергою адміністрація вишів передає такі заяви до департаментів освіти та науки обласних держадміністрацій чи Київської міської держадміністрації до 15 жовтня.

У Міністерстві освіти і науки України відзначають, що виплата допомоги випускникам, які завершили навчання у листопаді-грудні здійснюється на загальних підставах до кінця року, що настає після року, в якому було завершено навчання.

Коли виплатять гроші

У разі подання заяви на отримання допомоги до 10 жовтня кошти виплачуватимуться до кінця поточного року.

В Міносвіти пояснили, що при зміні місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педпрацівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи відповідно до вимог, визначених законодавством.

Варто наголосити, що у разі отримання грошової допомоги, але після відмови виконувати умови договору, гроші потрібно буде повернути.

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