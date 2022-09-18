Українські пенсіонери можуть отримати додаткову виплату понад 6000 гривень. Як це зробити.

Допомога розрахована насамперед на жителів непідконтрольних територій, або тих, де продовжуються бойові дії. Але оформити заявку може мешканець будь-якої області та регіону.

Про це NNS передає з посиланням на Технофан.

У Мінсоцполітики повідомили, що в рамках Меморандуму відомство передало для виплати грошової допомоги УВКБ ООН перелік людей похилого віку, які не є переміщеними особами та подали заяви на допомогу через соціальну платформу єДопомога.

“Майже 65 тисяч людей похилого віку, які не є переміщеними особами, отримають грошову допомогу завдяки співпраці Мінсоцполітики з УВКБ ООН”, зазначили в Мінсоцполітики.

У міністерстві також наголосили, що всі заяви, відомості про які були подані до УВКБ ООН, пройшли верифікацію.

Враховуючи, що допомога надається протягом трьох місяців щомісяця по 2200 гривень на кожного члена сім’ї, сумарно заявники, у тому числі й пенсіонери, можуть отримати 6600 гривень.

Як отримати допомогу понад 6000 гривень

Для отримання виплати можна:

звернутися до органів місцевої влади, які допоможуть із процесом реєстрації;

самостійно зареєструватись на сайті Всесвітньої продовольчої програми (WFP) ООН;

подати заявку через інформаційну платформу єДопомога.

Як подати заявку через ЄДопомогу

Для цього потрібно:

Зайти на платформу ЄДопомога.

Вибрати напрямок «Виплати від міжнародних організацій».

Заповнити заявку: вказати номер телефону, IBAN, ІПН (РНОКПП) та паспортні дані (ІBAN не є обов’язковою умовою для виплати, адже деякими меморандумами передбачена можливість отримання грошового переказу).

Для заповнення заявки вам необхідно надати такі відомості про себе:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), раніше – індивідуальний податковий номер (ІПН);

паспорт громадянина України, ID-картка, вид на постійне чи тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини;

адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання;

Ваш номер телефону;

IBAN (необхідний виплати допомоги на рахунок, проте можливі також виплати грошовим переказом без вказівки IBAN).

Хто отримає насамперед і хто потім

Зазначимо, що у пріоритеті на отримання допомоги перебувають пенсіонери, які залишилися жити на непідконтрольних територіях чи прифронтових регіонах. Їхні заявки розглядатимуть насамперед і вони мають найбільше шансів отримати виплату. Далі у черзі на гроші – самотні особи, люди з інвалідністю тощо. Неважливо, чи вважається особа внутрішньо переміщеною. Цей статус у разі ролі не грає.

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