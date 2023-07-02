Хто з українців може вийти на пенсію на 10 років раніше – чи є ви в цьому списку

Частина українців може вийти на пенсію достроково. У Пенсійному фонді нагадали, хто саме має право на заслужений відпочинок на 10 років раніше, передає НСН.

Так, у 50 років на пенсію можуть вийти українки, які виховують тяжкохворих дітей, багатодітні матері чи батьки (тільки один із батьків).

Також на достроковий вихід на пенсію мають право працівники, зайняті на підземних робіт (50 років), ті, хто працював у шкідливих умовах, військові, чорнобильці.

Як відзначають у Пенсійному фонді, пише На пенсії, багатодітні українці вже майже рік мають право виходити на пенсію до досягнення пенсійного віку (60 років для жінок та 65 років для чоловіків). При цьому правила для матерів та батьків різняться.

Такі норми прописані в законі 2040-IX, який набрав чинності з квітня 2022 року. Документ розширив список українців, які можуть вийти на пенсію достроково, включивши до нього багатодітних батьків.

Хто ще з українців може вийти на пенсію раніше

Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, чоловіка – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах, жінки – після досягнення 45 років та при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на вказаних роботах.

Працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва та праці за 1,5 роки до встановленого законодавством пенсійного віку.

Військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби: чоловіки – після досягнення 55 років та за умови стажу роботи не менше 25 років, жінки – після досягнення 50 років та при стажі роботи не менше 20 років.

Працівники, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, на пільгових умовах отримують пенсію із зменшенням віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам та за кожні 2 роки такої роботи жінкам.

Працівники льотного та льотно-випробувального складу при вислугі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.

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