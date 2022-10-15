Хто з українців може отримати європейські пенсії – названо категорії

Названо категорії українців, які можуть отримати європейські пенсії – хто може розраховувати на виплати.

Навіть проживаючи в Україні, деякі пенсіонери мають право отримувати ще й пенсію за кордоном. Зокрема, це стосується тих, хто працював у Польщі. При наявності хоча б найменшого стажу там, можна оформити соціальні виплати. Проте, звичайно, не слід розраховувати, що ці виплати будуть захмарними, але ви можете отримувати польську мінімалку — 1050 злотих.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті finance.ua.

За певних умов на польську допомогу можуть претендувати три категорії українців. Серед них:

Перша категорія — ті, хто були народжені до 1949 року. Потрібно мати стаж роботи як в Польщі, так і в Україні. Для жінок він має бути від 20 років, для чоловіків — від 25 років. Тобто в разі, якщо жінка відпрацювала в Україні 19 років, а в Польщі — лише 1 рік, вона вже має право на польські виплати.

Друга категорія — ті, хто були народжені в проміжку між 1949 і 1969 роками. У такому випадку пенсія залежить від того, скільки податків роботодавець та особа заплатили.

Третя категорія — ті, хто були народжені після 1969 року. Ситуація майже збігається з другою категорією. Роботодавці в цьому випадку сплачували податки як у Пенсійний фонд, так і ZUS, хоча раніше виплати йшли лише в одну з організацій.

Крім того, ті, хто отримують виплати в Польщі у зв’язку з тимчасовим захистом, але планують повернутися в Україну, повинні повідомити про це організацію, в якій допомога оформлювалася. В інакшому випадку можна отримати штраф.

Пільги та субсидії тепер виплачує Пенсійний фонд – куди звертатися для отримання грошей