Пільги та субсидії тепер виплачує Пенсійний фонд – куди звертатися для отримання грошей

Пенсійний фонд України відтепер виплачує пільги та субсидії громадянам. ПФУ вже отримав понад 630 мільйонів гривень для виплат. Ці гроші передало Міністерство соціальної політики.

Таким чином стартував перший етап передачі функцій від органів соціального захисту до органів Пенсійного фонду.

Як передає NNS, про це повідомив Кабінет Міністрів України.

Що робити українцям, які отримують пільги та субсидії

Громадянам, які вже отримують житлову субсидію, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення чи органів Пенсійного фонду України. Вони і надалі отримуватимуть призначену їм житлову субсидію обраним способом:

на банківський рахунок,

або через поштове відділення.

Крім того, у жовтні для них буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон, без необхідності звернень. Громадяни, які не можуть самотужки сплачувати житлово-комунальні послуги, і ще не встигли звернутися за призначенням житлової субсидії, можуть це зробити будь-коли, зокрема і протягом опалювального сезону.

Зверніть увагу! У разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона призначається з початку такого сезону.

Процедура оформлення субсидії

Для призначення житлової субсидії потрібно подати заяву та декларацію за встановленими формами одним із наступних способів:

поштою до органу соціального захисту населення за місцем проживання (бажано зробити це до 30 листопада 2022 року);

особистим візитом до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

в електронній формі через портал “Дія” – в незалежності від місяця звернення;

поштою або особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України (з 1 грудня 2022 року).

До Пенсійного фонду України з питання призначення житлової субсидії можна звертатися в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання. Наприклад, громадяни, які проживають у Донецькій чи Київській області, зможуть звернутися за її призначенням у Сумах чи Львові.

Чи отримуватимуть субсидії на житло переселенці

Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців були змушені виїхати за кордон. За українським законодавством, громадяни України не можуть отримувати житлові субсидії, якщо вони довше ніж 60 днів перебувають за кордоном. Однак уряд ухвалив рішення у якому йдеться, що ця норма не буде діяти “протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування”.

У постанові також написано про те, що з 1 жовтня виплачувати житлові субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України. А з 1 грудня він призначатиме, хто саме отримуватиме виплати.

Важлива інформація – ПФУ звернувся до українців щодо виплати пенсій та субсидій за жовтень