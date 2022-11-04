Хто з українців може отримати 100 тисяч гривень від держави

Деякі українці одержують по 100 тисяч гривень від держави – кого стосується і як це можна зробити.

Українцям, які повернулися з російського полону або ще перебувають там виплатять по 100 тисяч гривень.

Як передає NNS, про це повідомляє Мінреантеграції.

Таке рішення ухвалила міжвідомча комісія. Тож, одноразову допомогу можуть отримати 465 українців, які перебували у полоні РФ, починаючи з 2014 року або сім’ї тих, хто ще досі перебуває у незаконному ув’язненні.

Зазначається, що наразі це 347 українців, які вже повернулися додому, іще 118 військових знаходяться на чужині.

“Це безпрецедентний результат одночасно прийнятих рішень за увесь час роботи міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист”, йдеться у повідомленні.

З питань отримання одноразової грошової допомоги звільненим особам або виплат на правову допомогу родинам політв’язнів слід звертатися до Мінреінтеграції за номером: (044) 355-14-56.

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