Кадировці на Донбасі розстрілювали своїх – вспливли деталі

Кадировці на Донбасі розстрілювали своїх, які намагалися втекти з поля бою. Захисник розповів деталі.

У місті Волноваха, що у Донецькій області, з початку повномасштабного вторгнення росії велися запеклі бої. Боєць Дюсембiн Жасулан, який брав участь в обороні міста, розповів сайту 24 каналу, що перед кадирівцями йшли бойовики, яких розстрілювали на місці, якщо вони намагалися залишити поле бою, передає NNS.

Жасулан (позивний “Джаз”) розповів, що тримаючи кругову оборону довкола Волновахи, росіянам вдалося прорвати її з одного боку. Через велику перевагу в фізичній силі й техніці ворог зайшов всередину та почав відтісняти українських захисників.

Ми закріпилися, але окупанти почали руйнувати нас зсередини й це був колосальний крах. Тому треба було відступати. Силою духу ми виконали наказ і нас з кінцями розбили у селі Володимирівка, але далі ми не дали їм пройти, розповів боєць.

Чоловіку дали під командування 90 людей. Однак, враховуючи, що українських захисників били здалеку, вижило лише 26.

Але наказ ми виконали. Бій був страшний. Тоді ми побачили, що попереду йде “м’ясо” з псевдореспублік. А за ними, в тилу, ховалися кадировці. Ці люди в чорному розстрілювали своїх, хто намагався втекти з поля бою, додав він.

За словами Жасулана, вони виконали наказ “кулаком проти танка”. Адже у них тоді залишилися лише дві американські одноразові труби й автомати. В той день боєць отримав поранення середньої важкості та потрапив у госпіталь з трьома осколками.