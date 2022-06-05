Кабмін затвердив ціну на газ на опалювальний сезон

Ціна на газ в Україні для ОСББ та генеруючих тепло компаній складе 7,4 грн. за кубометр.

Завдяки тому, що тарифи на блакитне паливо для таких компаній буде фіксованим, незмінними залишаться тарифи на тепло та гарячу воду для населення.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмігаль написав у своєму Telegram-каналі.

“У рамках підготовки до опалювального сезону уряд ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною – 7400 грн. за тисячу кубометрів. Це дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи для людей”, повідомив він.

Також Кабмін розпорядився розробити план проходження опалювального сезону для регіонів, які потрапили під окупацію.

Там підготовка до холодів йде в екстремальних умовах, адже інтенсивність бойових дій не вщухає, а багато населених пунктів Херсонської області та частини Запорізької окуповані, а в Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській, Харківській областях точаться бої.

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