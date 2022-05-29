В ОП розповіли, що буде з цінами на газ під час війни

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що буде з цінами на газ для населення під час війни.

За його словами, на період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін.

Про це NNS дізнався з повідомлення Тимошенка у Telegram.

Відповідне рішення 27 травня обговорили під час селекторної наради з НАК Нафтогаз, міністеркою економіки України Юлією Свириденко, міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим, виконавчим директором Асоціації міст України Олександром Слобожаном, начальниками обласних військових адміністрацій та мерами міст.

“Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізується і буде запропоновано на розгляд ВРУ”, написав Кирило Тимошенко.

Він додав, що основною метою законопроєкту, який зараз розробляється, є збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення, як мінімум, на час війни.

Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку