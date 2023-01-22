Інформація про закупівлю продуктів для військових за завищеними цінами – заява Міноборони

Міністерство оборони прокоментувало поширену журналістами інформацію про закупівлю продуктів для військових за завищеними цінами, передає НСН.

“Пріоритетом Міністерства оборони України була і залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі – у зоні ведення бойових дій. Для цього Міністерством у встановленому законом порядку здійснюється закупівля відповідних послуг”, повідомили в Міноборони.

У Міністерстві зазначили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

“Міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР”, йдеться у повідомленні.

МО готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.

“Нагадуємо, що Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції. Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно закону”, додали в міністерстві.

Більш детальну інформацію з цього приводу обіцяють оприлюднити за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно – у понеділок.

Днями журналісти опублікували матеріал про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Для порівняння видання обрало мережу магазинів “Сільпо” у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти.