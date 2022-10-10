Єврокомісія продовжує дію механізму тимчасового захисту для українських біженців ще на рік – до березня 2024 року.

Європейська комісія ухвалила рішення продовжити ще на один рік дію Директиви тимчасового захисту, яка надає українцям, які залишили країну через війну, допомогу і низку прав (робота, житло, освіта, медична допомога).

Про це пише Інтерфакс, передає NNS.

Комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йохансон повідомила, що рішення прийняте на тлі сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу з боку військ росії.

«Сьогодні ми говоримо про підтримку ЄС, яку ми надаємо українським біженцям як у ЄС, і тим, хто хотів би повернутися додому. Тому сьогодні маю два оголошення. Я хочу оголосити, що Директива про тимчасовий захист продовжена до березня 2024 року. Те, що ми побачили сьогодні вранці, також дає змогу чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо вітати всіх, кому доведеться їхати до ЄС», анонсувала єврокомісар.

Друге оголошення — ЄС прийме українців, які їдуть додому і планують у разі небезпеки повернутись. Так, у разі повернення біженців з ЄС на тривалий період, статус біженця втрачає чинність, і формально на них більше не поширюється Директива, і вони повинні вийти з реєстру про тимчасовий захист. Відтепер не потрібно виходити з реєстру – можна залишити за собою документи про тимчасовий захист, які людина отримала. Потрібно буде повідомити національні або місцеві органи влади за місцем знаходження, що людина повертається в Україну (картку віддавати не треба).

Крім того, Європейська комісія анонсувала запуск проєкту «Пул талантів», який має надати українцям в ЄС кращий доступ до ринку праці.