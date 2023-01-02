Який вік підлягає під мобілізацію в Україні

Військовозобов’язані чоловіки якого віку підлягають під мобілізацію в Україні.

Про це пише НСН з посиланням на 24 канал.

В Україні тривають воєнний стан і мобілізація. За законодавством, чоловіки віком з 18 до 60 років є військовозобов’язаними і не можуть виїжджати за кордон.

Однак, є винятки, при яких можуть і не призвати, попри відповідний вік, однак, з огляду на масштаби російської агресії, готовим до виклику у військкомат повинен бути кожен.

Вік військовозобов’язаних, які підлягають під мобілізацію

Від військової служби звільняють неповнолітніх та громадян, які досягли 60 років. Якщо мовиться про вищий офіцерський склад, то в цьому випадку можуть мобілізувати до 64 років.

За законом “Про військовий обов’язок і військову службу”, максимальний вік для служби в людей, яких призвали під час мобілізації – до граничного віку перебування в запасі або резерві. Проте досвідчені бійці, яких лікарі визнали придатними до продовження служби, за власним бажанням можуть продовжувати службу не більше ніж на 5 років.

Граничний вік для кожної з категорій є різним:

рядові, молодші сержанти й старшини на контрактній службі, молодші офіцери – 45 років;

старші сержанти й старшини на контрактній службі, майори (капітани 3 рангу) і підполковники (капітани 2 рангу) – 50 років;

військові вищого сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом, та полковники (капітани 1 рангу) – 55 років;

вищий офіцерський склад. Також сюди входять рядові, сержанти й старшини, молодші й старші офіцери, які служать під час дії воєнного стану – 60 років;

військові вищого офіцерського складу в особливий період – 65 років.

Джерело: 24 канал

З 1 січня деякі категорії військових отримуватимуть до 20 тисяч допомоги щомісячно