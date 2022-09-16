Які 4 нові приводи для звільнення працівників з робити з’явились у законі

В Україні з’явились чотири нові приводи для звільнення працівників з робити під час війни.

Про це нагадує видання Кadrovik.ua, передає NNS.

Це передбачено законом № 2352-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин”, який запрацював з липня поточного року.

Документ розширив список підстав припинення трудових відносин, прописаних у Кодексі законів про працю. Це станеться у разі:

смерті роботодавця – фізособи або коли набуде чинності судове рішення про визнання безвісти зниклою чи померлою (п. 81 ст. 36 КЗпП);

смерті працівника, визнання у судовому порядку безвісно відсутнім, померлим (п. 82 ст. 36 КЗпП);

відсутності працівника на роботі та відомостей про причини більше чотирьох місяців поспіль (п. 83 ст. 36 КЗпП);

неможливості створити працівникові робоче місце через знищення (відсутність) виробничих, організаційних, технічних умов, засобів виробництва, майна роботодавця на тлі війни (п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП).

Також з працівником можуть розірвати трудовий договір на підставі пункту 6 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю, якщо роботодавець не може перевести працівника за його згодою на іншу роботу. У такому разі працівника слід попередити заздалегідь – не пізніше ніж за 10 календарних днів та виплатити йому вихідну допомогу – не менше середньої місячної зарплати.

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