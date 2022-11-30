У “Росенергоатомі” заявили про намір відключити ЗАЕС від енергосистеми України. Зробити це мають намір після створення “альтернативних ЛЕП із Криму”.

Про це заявив радник генерального директора “Росенергоатому” Ренат Карчаа, повідомляє “Обозреватель” з посиланням на росЗМІ, передає NNS.

Так, відповідаючи на запитання, коли станція стане незалежною від ліній електропередачі з боку України, він сказав: “коли буде створено альтернативні ЛЕП” із Криму.

При цьому Карчаа визнав, що для цього росіянам потрібно, аби українські захисники відійшли від станції. В іншому випадку відключити ЗАЕС від України РФ не вийде.

“На мою думку, реально про це говорити [можна буде] тільки після того, як буде відсунуто вглиб України нинішню лінію фронту”, – сказав він.

Водночас Карчаа розповів про “призначення” нового “директора” АЕС. Ним став колишній інженер української компанії “Енергоатом” Юрій Черничук.

Раніше в “Енергоатомі” повідомили: останніми тижнями було зафіксовано ознаки того, що війська РФ, можливо, готуються покинути Запорізьку АЕС. Ця заява викликала реакцію Кремля, де почали все заперечувати.

Зокрема, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що йти з території станції окупанти наміру не мають.

“Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і бути не може”, – сказав він.

Нині ж ЗАЕС підключено до української енергосистеми. Зокрема, 24 листопада, наступного дня після обстрілу України Росією, станція отримала живлення для забезпечення своїх потреб від енергосистеми України.

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