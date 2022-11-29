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МАГАТЕ зайняло принципову позицію – в ОП розповіли, чи підуть окупанти з ЗАЕС

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Чи підуть окупанти

В Офісі президента  розповіли, чи підуть окупанти з ЗАЕС. За словами Михайла Подоляка, МАГАТЕ на боці України, передає NNS.

 «Вони збирались ультимативно вимагати в МАГАТЕ визнати цей об’єкт юридично об’єктом “Росатому”, завести туди російську команду, яка б займалась там виробничим процесом. Після цього за замовчуванням це б так і працювало», розповів Михайло Подоляк в ефірі «24 каналу».

Чи підуть окупанти з ЗАЕС

В Офісі президента говорять, що МАГАТЕ зайняло проукраїнську позицію. Вони вимагають:

  • Ніякого “Росатому” на території ЗАЕС бути не може;
  • На ЗАЕС не може перебувати будь-яка інша не юридична команда, тобто не українська, яка буде опікуватись виробничим процесом;
  • Вивести з цієї території ЗАЕС військових, зокрема російські РСЗВ, міномети;
  • Зробити конкретну демілітаризовану зону 10 – 15 кілометрів навколо станції;

МАГАТЕ зайняло принципову позицію - в ОП розповіли, чи підуть окупанти з ЗАЕС

«Це загалом не дуже влаштовує росіян, та підтримки щодо своїх ескалаційних планів на ЗАЕС вони ніде не мали. З іншого боку, ситуація на фронтах нині така, що Росія лише борди може поставити, мовляв, вона тут назавжди. У військовому плані вона може чекати цікавих подій у Запорізькій області, тому вже й розпочала підготовку до “від’ємного” наступу», додав Подоляк.

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