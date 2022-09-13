Через війну з російським агресором температура в оселях українців буде нижчою, ніж зазвичай. Як зігрітися у холодній квартирі.
NNS публікує кілька порад, які допоможуть зігрітися у холодному будинку.
Вікна
Щільні штори на вікнах можуть стати гарною підмогою у боротьбі за тепло, якщо їх відкрити. У сонячний час слід підняти штори, щоб впустити в будинок сонячне світло, яке додасть кілька градусів дорогоцінного тепла.
Штори
А з приходом вечора вікна, навпаки, необхідно закрити тканиною, щоб тепло йшло повільніше. Вікна можна завісити навіть старими ковдрами.
Щілини
Переконайтеся, що всі щілини у вікнах, через які може йти тепло, добре заклеєні. Таку ж процедуру потрібно провести з дверима, і навіть із підлогою та стелею.
Килим
Хоча килим на підлозі і є пилозбірником, але допоможе тримати ноги у теплі.
Батареї
Шар фольги між батареєю та стіною як дзеркало відобразить і утримає значну частину тепла, яка у звичайних випадках просто йде на вулицю через перегородку.
Ванна
Після купання залишайте двері у ванну відчиненими, щоб тепле вологе повітря розійшлося також по сусідніх приміщеннях, піднявши в них температуру.
Вентиляція
Вентиляційні канали необхідно прикривати після приготування. Так холодне повітря не потраплятиме на кухню.
Духовка
Відчинені дверцята електро- або газової духовки після приготування подарує додатково кілька градусів тепла.
Одяг
Краще два шари тонкого одягу, ніж товстий, але один. Шари тканини затримують повітря, як у термосі, зберігаючи тепло тіла.
Напої
Гарячі, але не міцні напої, допоможуть зігрітися як усередині, так і зовні. “Заправлятися” можна бульйоном, чаєм, кавою, какао.
Рух
Навіть нескладні фізичні вправи допоможуть зігрітися. Присідання, віджимання від підлоги, стрибки зі скакалкою розженуть кров.
Ліжко
Тепла вовняна ковдра – найкращий друг людини. Перед сном можна прогріти ліжко феном або покласти в ноги пластикову пляшку, наповнену гарячою водою. Вона не охолоне кілька годин, що забезпечить комфортне засинання. Можна придбати і електропростирадло, яке не дасть замерзнути навіть у найлютіші морози. Домашній вихованець також може послужити як грілка.
Джерело: Апостроф
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