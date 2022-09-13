Через війну з російським агресором температура в оселях українців буде нижчою, ніж зазвичай. Як зігрітися у холодній квартирі.

NNS публікує кілька порад, які допоможуть зігрітися у холодному будинку.

Вікна

Щільні штори на вікнах можуть стати гарною підмогою у боротьбі за тепло, якщо їх відкрити. У сонячний час слід підняти штори, щоб впустити в будинок сонячне світло, яке додасть кілька градусів дорогоцінного тепла.

Штори

А з приходом вечора вікна, навпаки, необхідно закрити тканиною, щоб тепло йшло повільніше. Вікна можна завісити навіть старими ковдрами.

Щілини

Переконайтеся, що всі щілини у вікнах, через які може йти тепло, добре заклеєні. Таку ж процедуру потрібно провести з дверима, і навіть із підлогою та стелею.

Килим

Хоча килим на підлозі і є пилозбірником, але допоможе тримати ноги у теплі.

Батареї

Шар фольги між батареєю та стіною як дзеркало відобразить і утримає значну частину тепла, яка у звичайних випадках просто йде на вулицю через перегородку.

Ванна

Після купання залишайте двері у ванну відчиненими, щоб тепле вологе повітря розійшлося також по сусідніх приміщеннях, піднявши в них температуру.

Вентиляція

Вентиляційні канали необхідно прикривати після приготування. Так холодне повітря не потраплятиме на кухню.

Духовка

Відчинені дверцята електро- або газової духовки після приготування подарує додатково кілька градусів тепла.

Одяг

Краще два шари тонкого одягу, ніж товстий, але один. Шари тканини затримують повітря, як у термосі, зберігаючи тепло тіла.

Напої

Гарячі, але не міцні напої, допоможуть зігрітися як усередині, так і зовні. “Заправлятися” можна бульйоном, чаєм, кавою, какао.

Рух

Навіть нескладні фізичні вправи допоможуть зігрітися. Присідання, віджимання від підлоги, стрибки зі скакалкою розженуть кров.

Ліжко

Тепла вовняна ковдра – найкращий друг людини. Перед сном можна прогріти ліжко феном або покласти в ноги пластикову пляшку, наповнену гарячою водою. Вона не охолоне кілька годин, що забезпечить комфортне засинання. Можна придбати і електропростирадло, яке не дасть замерзнути навіть у найлютіші морози. Домашній вихованець також може послужити як грілка.

Джерело: Апостроф

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