Як зареєструватися в Центрі зайнятості – є 2 способи

Українці, які втратили роботу, можуть зареєструватися в Центрі зайнятості. Для цього є два способи.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Реєстрація в центрі зайнятості здійснюється у два способи:

особисто, під час відвідування центру;

через державний вебпортал електронних послуг Дія.

У разі особистого відвідування громадянину необхідно підготувати такий пакет документів:

Паспорт (е-паспорт) або інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України. Для іноземців – посвідка на проживання. Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення (крім осіб, які відмовилися від її отримання та мають відмітку у паспорті). Документ про освіту (за наявності). Документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.

Для реєстрації через портал Дія необхідно виконати такі кроки:

Авторизуватися на порталі.

Вибрати розділ «Отримання статусу безробітного».

Заповнити форму та додати копії електронних документів.

Підписати заяву електронним підписом.

Очікувати повідомлення з центру зайнятості.

Докладніше про порядок реєстрації можна дізнатися на сайті Державної служби зайнятості, перейшовши за посиланням.

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