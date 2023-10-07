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Тег:
Cуспільство

Як зареєструватися в Центрі зайнятості – є 2 способи

Журналіст
Як зареєструватися в Центрі зайнятості – є 2 способи
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Українці, які втратили роботу, можуть зареєструватися в Центрі зайнятості. Для цього є два способи.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Реєстрація в центрі зайнятості здійснюється у два способи:

  • особисто, під час відвідування центру;
  • через державний вебпортал електронних послуг Дія.

У разі особистого відвідування громадянину необхідно підготувати такий пакет документів:

  1. Паспорт (е-паспорт) або інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України. Для іноземців – посвідка на проживання.
  2. Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення (крім осіб, які відмовилися від її отримання та мають відмітку у паспорті).
  3. Документ про освіту (за наявності).
  4. Документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості.
  5. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.

Як зареєструватися в Центрі зайнятості

Для реєстрації через портал Дія необхідно виконати такі кроки:

  • Авторизуватися на порталі.
  • Вибрати розділ «Отримання статусу безробітного».
  • Заповнити форму та додати копії електронних документів.
  • Підписати заяву електронним підписом.
  • Очікувати повідомлення з центру зайнятості.

Докладніше про порядок реєстрації можна дізнатися на сайті Державної служби зайнятості, перейшовши за посиланням.

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