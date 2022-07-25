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Як виявити коригувальника вогню – Жданов розповів про заходи спецслужб

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Як українські спецслужби можуть виявити коригувальника вогню.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов 24 липня, передає NNS.

Українські спецлужби перехоплюють, розшифровують повідомлення потенційних коригувальників вогню, а якщо там є розвідінформація, вживають відповідних заходів щодо затримання та збору доказової бази вже на місці.

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“Спецслужби виявляють по передачі повідомлень на певні номери – які номери де перебувають з допомогою системи тріангуляції визначається місце становища телефона, на який дуже часто приходить смс-ки з тих місць, де проводилися удари раніше чи плануються ракетні удари. Ми також можемо припускати. І якщо ці телефони знаходяться, припустимо, в зоні бойових дій, особливо на тому боці, або у росії, але мають український номер, вони таким чином обчислюють. Потім робиться перехоплення, розшифрування повідомлень, якщо там є розвідінформація, тоді спецслужби вживають відповідних заходів щодо затримання та збору доказової бази вже на місці”,зазначив експерт.

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