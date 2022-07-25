Як виявити коригувальника вогню – Жданов розповів про заходи спецслужб

Як українські спецслужби можуть виявити коригувальника вогню.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов 24 липня, передає NNS.
Українські спецлужби перехоплюють, розшифровують повідомлення потенційних коригувальників вогню, а якщо там є розвідінформація, вживають відповідних заходів щодо затримання та збору доказової бази вже на місці.
“Спецслужби виявляють по передачі повідомлень на певні номери – які номери де перебувають з допомогою системи тріангуляції визначається місце становища телефона, на який дуже часто приходить смс-ки з тих місць, де проводилися удари раніше чи плануються ракетні удари. Ми також можемо припускати. І якщо ці телефони знаходяться, припустимо, в зоні бойових дій, особливо на тому боці, або у росії, але мають український номер, вони таким чином обчислюють. Потім робиться перехоплення, розшифрування повідомлень, якщо там є розвідінформація, тоді спецслужби вживають відповідних заходів щодо затримання та збору доказової бази вже на місці”,зазначив експерт.
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