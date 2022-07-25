Як виявити коригувальника вогню – Жданов розповів про заходи спецслужб

Як українські спецслужби можуть виявити коригувальника вогню.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов 24 липня, передає NNS.

Українські спецлужби перехоплюють, розшифровують повідомлення потенційних коригувальників вогню, а якщо там є розвідінформація, вживають відповідних заходів щодо затримання та збору доказової бази вже на місці.