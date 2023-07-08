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Як ВПО незаконно отримують виплати – обдурили державу майже на 900 млн гривень

Журналіст
ВПО незаконно отримують виплати (1) (1)
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Деякі ВПО незаконно отримують виплати. Стало відомо, що українські переселенці отримали щонайменше 893 млн грн виплат від держави, на які не мали права.

Про це інформує Рахункова палата, передає НСН.

У серпні 2022 року Мінсоцполітики і Держприкордонслужба обмінялися інформацією щодо переселенців, які перетинали державний кордон. Йдеться про осіб, які оформили допомогу на проживання. З’ясувалося, що понад 151 тисяча переселенців перетнули кордон і не повернулись, із них 94 тисячі і далі отримували виплати, йдеться у повідомлені.

Аудитори Рахункової палати підрахували: переселенці неправомірно отримали мінімум 893 млн грн.

На ці кошти можна було б придбати 5 “байракторів” або 610 дронів-камікадзе для ЗСУ. Також поки що невідомо, чи припинили виплати таким ВПО, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірити фактичне місце проживання переселенця дуже складно, особливо це стосується тих, хто оформляв виплати через “Дію”.

Як ВПО незаконно отримують виплати

виплати впо

Аудитори навели приклади махінацій. Наприклад, у Дніпрі чоловік із числа ВПО оформив виплати на себе та на своїх двох дітей та отримав 60 тис. грн за 10 місяців. Пізніше виявилося, що діти перебувають із матір’ю в Грузії.

У цьому ж місті Дніпрі допомогу на дітей оформили одночасно і батько, і мати.

А в Києві чоловік, який у 2021 році переселився із Горлівки і не відповідав вимогам для виплат, скористався недоліками у законодавстві. Після повномасштабного вторгнення рф він переїхав із Подільського до Дарницького району й оформив допомогу на проживання, яку отримує і досі.

Чому деяким переселенцям скасовують виплати

Як зазначають фахівці, державну допомогу ВПО можуть скасувати, якщо:

  • територіальну громаду, звідки переїхав переселенець, виключили зі Списку територій, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територій. Винятком є люди, які документально підтвердили, що їхнє житло непридатне для проживання (пошкоджене або знищене) внаслідок російської агресії;
  • переселенець не поінформував про зміну фактичного місця проживання відповідні органи. При цьому припиняється тільки виплата допомоги, а довідка ВПО залишається дійсною;
  • ВПО перебуває за кордоном понад 60 днів. У такому разі анулюються як державні виплати, так і сам статус.

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