Як ВПО незаконно отримують виплати – обдурили державу майже на 900 млн гривень

Деякі ВПО незаконно отримують виплати. Стало відомо, що українські переселенці отримали щонайменше 893 млн грн виплат від держави, на які не мали права.

Про це інформує Рахункова палата, передає НСН.

У серпні 2022 року Мінсоцполітики і Держприкордонслужба обмінялися інформацією щодо переселенців, які перетинали державний кордон. Йдеться про осіб, які оформили допомогу на проживання. З’ясувалося, що понад 151 тисяча переселенців перетнули кордон і не повернулись, із них 94 тисячі і далі отримували виплати, йдеться у повідомлені.

Аудитори Рахункової палати підрахували: переселенці неправомірно отримали мінімум 893 млн грн.

На ці кошти можна було б придбати 5 “байракторів” або 610 дронів-камікадзе для ЗСУ. Також поки що невідомо, чи припинили виплати таким ВПО, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірити фактичне місце проживання переселенця дуже складно, особливо це стосується тих, хто оформляв виплати через “Дію”.

Як ВПО незаконно отримують виплати

Аудитори навели приклади махінацій. Наприклад, у Дніпрі чоловік із числа ВПО оформив виплати на себе та на своїх двох дітей та отримав 60 тис. грн за 10 місяців. Пізніше виявилося, що діти перебувають із матір’ю в Грузії.

У цьому ж місті Дніпрі допомогу на дітей оформили одночасно і батько, і мати.

А в Києві чоловік, який у 2021 році переселився із Горлівки і не відповідав вимогам для виплат, скористався недоліками у законодавстві. Після повномасштабного вторгнення рф він переїхав із Подільського до Дарницького району й оформив допомогу на проживання, яку отримує і досі.

Чому деяким переселенцям скасовують виплати

Як зазначають фахівці, державну допомогу ВПО можуть скасувати, якщо:

територіальну громаду, звідки переїхав переселенець, виключили зі Списку територій, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територій. Винятком є люди, які документально підтвердили, що їхнє житло непридатне для проживання (пошкоджене або знищене) внаслідок російської агресії;

переселенець не поінформував про зміну фактичного місця проживання відповідні органи. При цьому припиняється тільки виплата допомоги, а довідка ВПО залишається дійсною;

ВПО перебуває за кордоном понад 60 днів. У такому разі анулюються як державні виплати, так і сам статус.

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