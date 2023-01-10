Як вплинуть морози на війну та ракетні обстріли – думка експертів

Про те, як вплинуть морози на війну та нові ракетні обстріли з боку російської армії, розповіли військові експерти, передає НСН.

Якщо на лінії фронту і надалі протримається морозна та вітряна погода, то це вплине на хід бойових дій. Крім цього, погода здатна вплинути на вихід у море російських кораблів-ракетоносців та запуск дронів-камікадзе з боку окупантів. Через шторми окупанти були вимушені відігнати кораблі з ракетами в порти.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили одразу декілька військових експертів.

“Коли була відлига та багнюка, то пересуватись навіть на легкій колісній техніці було складно, не кажучи про броньовані машини та танки. Зараз цілком можлива активізація бойових дій, тому що грунт протягом декількох днів промерз, каже військовий аналітик Олексій Гетьман. – Важка техніка має можливість рухатись навіть по бездоріжжю. Як наша техніка, так і ворожа. При цьому морозна погода все ж таки більше на користь нам, ніж Росії. Їхні кораблі повернулись в порти, тому що починається обледеніння бортів, море штормить. Тобто така погода для флоту не дуже сприятлива. Наприклад, станом на сьогодні ракетоносців з “Калібрами” в Чорному морі немає”.

Про активізацію з обох сторін каже і військовий експерт Олег Жданов.

“Розпутиця дуже сильно ускладнювала застосування техніки та озброєння. Цілком можливо очікувати активізацію бойових дій. З обох сторін. В районі Сватово, Кремінної, на донецькому напрямку, каже Жданов. – Я так розумію, що Росія накопичила достатньо резервів, щоб відновити наступ. Зараз погода сприяє тому, що вони зможуть використовувати не тільки піхоту, а й бронетехніку. З посиленням морозів або при умові сталої морозної погоди вони зможуть збільшити кількість такої техніки. Щодо дронів-камікадзе, які використовують окупанти, то інформація про неможливість їх використання в морозну погоду – це байка. Вони пристосовані для роботи в тому числі і при низьких температурах”.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов також припускає, що можлива активізація.

“Звичайно, фактори погоди впливають на прийняття рішень щодо проведення військових операцій, каже Селезньов. – Очевидно, коли грунти стають достатньо твердими для просування важкої техніки, таке використання пожвавиться. Як українськими силами оборони, так і російською окупаційною армією. Щодо використання дронів-камікадзе окупантами. Буду орієнтуватись на командування Повітряних сил ЗСУ. Там зазначають, що складні погодні умови на кшалт морозів не впливають на тактико-технічні характеристики Shahed-136. Єдине, що може завадити їхньому використанню – різкий поривчастий вітер. Він зможе зносити їх з курсу”.

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