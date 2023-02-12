Українці можуть отримати виплати від французької організації ACTED. Хто має право на грошову допомогу в розмірі 6660 гривень.

Про це повідомляє НСН.

Міжнародна гуманітарна організація ACTED надає багатоцільову грошову допомогу в прифронтових, нещодавно звільнених, а також на постраждалих територіях України.

Також серед ВПО на допомогу можуть претендувати:

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;

люди поважного віку – від 60 років і старше;

родини, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім’ї;

родини з вагітними та жінками, що годують, та з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування;

родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Яка сума допомоги та як отримати виплати

Розмір допомоги становитиме 2220 гривень на кожного члена родини. Її виплачуватимуть одним платежем одразу за 3 місяці, тобто 6660 гривень. Отримати допомогу можна через відділення «Ощадбанку», Укрпошти або на карту «Ощадбанку».

Для реєстрації необхідно мати при собі документи усіх переміщених членів родини:

паспорти;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

реквізити банківської карти Ощадбанку, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на карту.

Вашу заявку розглядатимуть протягом одного місяця, а згодом після цього надійде смс-повідомлення із підтвердженням чи відмовою у наданні коштів.

По всім питанням з отримання фінансової допомоги звертатися за телефонами:

080 033 69 36

067 131 10 02

063 453 57 10

095 285 29 84

З інших питань:

+38 073 148 38 54

+38 066 265 60 11

+38 068 948 07 26

Графік роботи: понеділок – п’ятниця, 09:00-16:00

Також ви можете звернутись на електронну пошту: ukraine.hotline@acted.org

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