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Як українцям отримати виплати від ACTED – 6660 гривень одним платежем

Дата 🕑 2 хв.
отримати виплати
Національна служба новин - NNS

Українці можуть отримати виплати від французької організації ACTED. Хто має право на грошову допомогу в розмірі 6660 гривень.

Про це повідомляє НСН.

Міжнародна гуманітарна організація ACTED надає багатоцільову грошову допомогу в прифронтових, нещодавно звільнених, а також на постраждалих територіях України.

Також серед ВПО на допомогу можуть претендувати:

  • одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;
  • люди поважного віку – від 60 років і старше;
  • родини, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім’ї;
  • родини з вагітними та жінками, що годують, та з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування;
  • родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Як українцям отримати виплати від ACTED - 6660 гривень одним платежем

Яка сума допомоги та як отримати виплати

Розмір допомоги становитиме 2220 гривень на кожного члена родини. Її виплачуватимуть одним платежем одразу за 3 місяці, тобто 6660 гривень. Отримати допомогу можна через відділення «Ощадбанку», Укрпошти або на карту «Ощадбанку».

Для реєстрації необхідно мати при собі документи усіх переміщених членів родини:

  • паспорти;
  • ідентифікаційні коди;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • реквізити банківської карти Ощадбанку, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на карту.

Вашу заявку розглядатимуть протягом одного місяця, а згодом після цього надійде смс-повідомлення із підтвердженням чи відмовою у наданні коштів.

По всім питанням з отримання фінансової допомоги звертатися за телефонами:

  • 080 033 69 36
  • 067 131 10 02
  • 063 453 57 10
  • 095 285 29 84

З інших питань:

  • +38 073 148 38 54
  • +38 066 265 60 11
  • +38 068 948 07 26

Графік роботи: понеділок – п’ятниця, 09:00-16:00

Також ви можете звернутись на електронну пошту: ukraine.hotline@acted.org

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