Хто з переселенців може повторно отримати 6600 гривень грошової допомоги від Карітас України

Благодійна організація Карітас України надає багатоцільову грошову допомогу людям, які евакуюються із зони активних бойових дій

Які вразливі категорії переселенців можуть отримати грошові гранти, розповів директор департаменту гуманітарного реагування фонду Григорій Селещук. Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

Два типи грошової допомоги людям з небезпечних районів

В осередках Карітас грошові виплати у 2220 гривень на місяць можуть отримати люди, які недавно евакуювалися із територій, наближених до зони активних бойових дій. Також – переселенці при облаштуванні на новому місці.

Фінансова допомога надається терміном на три місяці (загалом 6600 гривень) одним платежем на кожного члена родини, але максимум на 4 осіб.

Карітас України виплачує грошову допомогу українцям – хто може отримати

Грошові гранти від Карітасу України є двох типів, пояснює Григорій Селещук:

екстрена багатоцільова грошова допомога (виплата 2220 гривень). Надається людям, які проживають в містах, наближених до зони активних бойових дії та на щойно деокупованих територіях; також людям, що виїжджають із небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце;

багатоцільова грошова допомога (виплата 2220 гривень). Надається людям, які проживають в містах, наближених до зони активних бойових дії та на щойно деокупованих територіях; також людям, що виїжджають із небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце; стабілізаційна багатоцільова грошова допомога – це виплати упродовж 6 місяців. Такі виплати надаються родинам, які вже переселились в безпечні регіони України і там намагаються облаштовувати своє життя.

При цьому деякі родини можуть звертатися по грошову допомогу повторно – за умови критеріїв вразливості.

“Ми допускаємо можливість, що людина може отримати екстрену грошову допомогу (наприклад, виїхали з-під Бахмута, отримали допомогу в Карітасі Запоріжжя), поїхати кудись на Івано-Франківщину, і вже там, через один-три місяці можуть прийти і отримати стабілізаційну грошову допомогу, яка допоможе там облаштовуватися. Для цього потрібен статус ВПО плюс критерії вразливості”, – звертає увагу фахівець.

Хто може претендувати на допомогу: критерії вразливості

На допомогу від Карітасу можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи;

мешканці деокупованих територій;

люди, в яких пошкоджене обстрілами житло;

ті, хто проживають поблизу зони активних бойових дій на підконтрольних Україні територіях.

Але є також критерії вразливості:

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю 1 та 2 групи або хронічними хворобами;

самотні літні люди;

одинокі матері і батьки;

вагітні, годуючи матері з дітьми до 3-х років;

“Ці критерії є маркерами пріоритетності надання допомоги, тобто в першу чергу допомогу отримають люди, які мають соціальну вразливість та не мають можливості самостійно забезпечити родину”, – зазначають у благодійній організації.

Серед них і родини з низьким доходом та ті, які критично не покривають базові потреби на медицину, харчування, питну воду, одяг та побутові речі, навчання дітей. Допомога надається найбільш незахищеним та нужденним родинам в Україні.

Зазначається, що Карітас надає грошову допомогу лише через оформлення документів у своїх осередках.

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