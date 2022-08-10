Як українцям отримати безкоштовні авіаквитки до Канади

Українці під час війни можуть полетіти до Канади абсолютно безкоштовно. Безплатні авіаквитки видають щопівмісяця. Наступна видача квитків очікується 15 серпня.

Як інформує NNS, про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис Фонду Ukraine2Canda Travel Fund.

Організація пропонує українцям, що які рятуються від війни, оплачений авіапереліт до Канади. Видача квитків відбувається в порядку черги кожні 15 днів – видають по 300 квитків. Загалом за цією програмою планують відправити до цієї країни щонайменше 10 тисяч біженців з України.

До слова, перший рейс з українцями на борту, який прибув до Канади у другій половині травня, зустрічали оплесками. Зустрітися з українцями до аеропорту прибули офіційні делегації.

Як отримати безкоштовні авіаквитки до Канади українцям

Щоб мати право на безкоштовний переліт в країну, потрібно:

мати дійсну візу за програмою CUAET;

бути готовими вилетіти до Канади протягом наступних 30 днів;

не подавати заявки на безкоштовні квитки від інших організацій.

“Програма дозволяє вилетіти з різних міст по всій Європі та прибути до різних міст в Канаді. Для цього під час реєстрації потрібно вказати бажане місто вильоту та прибуття. Програма підбере найбільш наближений до ваших координат рейс комерційних авіаліній. Квитки надаватимуться безкоштовно за рахунок програми”, пишуть на сайті VisitUkraine.today.

В контексті дат вильоту можна зазначити ті, з яких ви готові вилітати (в рамках наступних 30 днів) і до яких ви зможете летіти.

Всі члени однієї сім’ї, які подаватимуться на рейс разом, мають можливість отримати одне бронювання і полетять разом. Для кількох родин програма не може гарантувати один і той самий рейс, проте в заявці можна вказати таке побажання, і організація намагатиметься згрупувати сім’ї та друзів на єдині рейси.

Перед реєстрацією на рейс до Канади потрібно підготувати фото паспорта, отримані візи за програмою CUAET, а також COVID-сертифікат.

Для дітей, які подорожують з одним з батьків, підготуйте письмову згоду іншого з батьків з їх контактними даними та фото паспорта (нотаріально засвідчувати документ не обов’язково).

Протягом одного тижня після реєстрації з вами зв’яжуться, щоб уточнити деталі польоту. Реєстрація на безкоштовні рейси до Канади з європейських міст відбудеться 15 серпня, починаючи з 17:00 на головній сторінці сайту. Проте краще перевіряти відкриття реєстрації раніше, оскільки зазвичай попит на безкоштовний переліт дуже високий.

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