Як споживачам газу переглянути історію платежів – інструкція

Споживачам газу дали інструкції, як можна переглянути історію розрахунків.
Це можна зробити за кілька кліків – запевняють на 104.ua, передає NNS.
Так, для того, що подивитися свої оплати через комп’ютер чи ноутбук потрібно:
- Перейти до особистого кабінету 104.ua на сайті https://104.ua
- Натиснути три лінії у верхньому лівому кутку екрана та виберіть розділ “Розрахунки”
- Вибрати пункт “Доставка” або “Газ”
- Натиснути “Історія розрахунків” та вибрати необхідний період.
Щоб переглянути історію розрахунків у мобільному додатку, потрібно:
- Натиснути “Оплати” в нижньому меню
- Вибрати “Історія платежів”
- Зайти в пункт “Доставка” або “Газ”
- Ввести початок та кінець необхідного календарного періоду
Варто зазначити, що історія розрахунків за споживання газу доступна лише до травня 2022 року. У разі потреби документ можна зберегти на пристрій у форматі PDF та роздрукувати.
У “Нафтогазі” пояснили, коли нараховується субсидія на газ та хто може її отримати