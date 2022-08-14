Як споживачам газу переглянути історію платежів – інструкція

Споживачам газу дали інструкції, як можна переглянути історію розрахунків.

Це можна зробити за кілька кліків – запевняють на 104.ua, передає NNS.

Так, для того, що подивитися свої оплати через комп’ютер чи ноутбук потрібно:

Перейти до особистого кабінету 104.ua на сайті https://104.ua

Натиснути три лінії у верхньому лівому кутку екрана та виберіть розділ “Розрахунки”

Вибрати пункт “Доставка” або “Газ”

Натиснути “Історія розрахунків” та вибрати необхідний період.

Щоб переглянути історію розрахунків у мобільному додатку, потрібно:

Натиснути “Оплати” в нижньому меню

Вибрати “Історія платежів”

Зайти в пункт “Доставка” або “Газ”

Ввести початок та кінець необхідного календарного періоду

Варто зазначити, що історія розрахунків за споживання газу доступна лише до травня 2022 року. У разі потреби документ можна зберегти на пристрій у форматі PDF та роздрукувати.

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