У “Нафтогазі” пояснили, коли нараховується субсидія на газ та хто може її отримати

Клієнтам “Нафтогазу” розповіли, коли нараховується субсидія на газ та хто може її отримати.

Про це NNS дізнався з повідомлення today.ua.

Розраховувати на субсидії під час опалювального періоду можуть ті клієнти компанії, які мають для цього підстави.

У компанії зазначили, що перевірити наявність пільгової категорії можна в особистому кабінеті на сайті ДК “Нафтогаз України” gas.ua або у чаті GASUA у Viber та Telegram.

Як нараховується субсидія

Правила призначення та нарахування субсидій на опалювальний сезон під час воєнного стану залишаються без змін.

У Мінсоцполітики розповіли, що спочатку розрахують розмір виплат на жовтень, як міжопалювальний місяць, потім на листопад. Громадяни, які отримували субсидію раніше, продовжать отримувати допомогу. Нові заявники можуть також подати документи на оформлення субсидії. Це можна зробити через старостати, ЦНАП, “Дію”, безпосередньо через соцзахист або поштою.

Ощадбанк перераховує кошти комунальним підприємствам з 18 по 25 число щомісяця. Якщо субсидії не прийшли вчасно, споживачам потрібно звернутися до управління соціального захисту.

На фоні війни кількість субсидіантів в Україні збільшується, а на субсидії в бюджеті закладено вдвічі менше коштів, ніж потрібно. Де уряд шукатиме додаткових 90 млрд грн, не відомо, але обіцяють, що людей не залишать без виплат.

Чи можна заздалегідь платити за газ

Так, ви можете робити переплату. Гроші залишаються на вашому особовому рахунку та будуть списані лише за фактично спожитий газ у наступних періодах. Звертаємо увагу, що переплата вноситься лише у грошовому еквіваленті, а не кубічних метрах газу. При переплаті ви повинні щомісяця передавати показання газового лічильника вашому оператору ГРС (облгазу).

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