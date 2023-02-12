Як правильно користуватись буржуйкою – захисники дали поради

В Силах територіальної оборони ЗСУ дали поради, як правильно користуватись буржуйкою у бліндажі.

У бліндажі основним джерелом тепла є пічка-буржуйка. Предмет здається нехитрим, але з ним є нюанси. Якщо правильно експлуатувати пічку, вона не буде чадіти та добре грітиме.

Роман на псевдо «Червоний», боєць 251-го батальйону Сил ТрО, ділиться своїм досвідом користування буржуйками, передає НСН.

Головне – це тяга

Головне в будь-якій пічці – це тяга. Якщо її нема, то всі проблеми будуть з цього вилазити. Але почнемо ми з правильного встановлення пічки.

Пічка має стояти ідеально рівно. Інакше її димохід буде весь час завалюватись, зола буде нагорати нерівномірно, падати гіркою в піддон і швидко перекриє піддування повітря. Щоб поставити пічку рівно, найкраще вирити заглиблення в землі, засипати його піском, тому що пісок легко вирівняти, на пісок викласти цеглу і вже на неї встановити буржуйку.

Як правило, у бліндажах дерев’яні стіни, тому пам’ятаємо друге правило: буржуйку не можна ставити на деревину або до дерев’яних стін. Пічка дуже сильно нагрівається, і дерево врешті-решт займеться. Тож важливо прокласти бляху або термостійкий гіпсокартон між деревиною та буржуйкою.

Якщо бажаєте зробити ще краще, то купіть фольгу (можна ту, що для духовки) та обмотайте нею гіпсокартон за пічкою. Таким чином ви створите екран, який буде відбивати тепло на вас.

Вчасно чистити

Важливо стежити за піддоном. Бо в буржуйках дерево прогорає досить швидко, попіл сиплеться в піддон і забиває його, як наслідок – зникає тяга, і пічка гасне. Тож піддон потрібно регулярно чистити.

Другий важливий момент – це кіптява, яка накопичується в димарі. Вона осідає на стінках, стінки звужуються, і, відповідно, пропадає тяга. У мене був випадок, коли труба була така забруднена, що отвір зменшився до трьох сантиметрів, а тяги майже не було. Дим весь ішов у приміщення, буржуйка чаділа, і толку з неї не було.

Така ситуація вкрай погана, тому що при забитому димарі бліндаж наповнює чадний газ, а це смертельно небезпечно!

Тому час від часу потрібно розбирати димар та чистити всі секції труб. Особливо ця проблема швидко з’являється, якщо ви топите хвойними породами дерева. Бо з хвої летить купа смоли, і димар вкрай швидко забруднюється.

Ізоляція

Важливо перевірити, щоб у димарі та й взагалі в буржуйці не було дірок. Бо, знов-таки, пропаде тяга, а в приміщення піде дим. Щоб уникнути цього лиха, ми купували в будівельному магазині спеціальну термострічку і замотували нею всі стики.

Також рекомендую останньою секцією димаря ставити «коліно», тобто Г-подібну трубу. Таким чином остання секція має бути паралельна землі. Це захистить димар від потрапляння всередину води під час дощів та снігопаду. Тому що коли вода змішується з попелом у димарі, то ця суміш «коксується», і її потім зубами не віддереш.

Зрозуміло, що димар потрібно маскувати, сховати його за якимось укриттям, але це вже інша історія, яка стосується загальних правил маскування.

Наостанок

Якщо ви все зробили правильно – пічка стоїть рівно, димар чистий, дірок нема, знизу йде доступ повітря, то буржуйка буде добре працювати. У димарі може утворюватися конденсат, також від дров буде проступати волога, але вся вона швидко випаровується і не становить проблеми.

Ми викладали біля буржуйки дрова, щоб вони просихали. Також на ніч призначали чергових, які чистили піддон від золи та підкидали паливо в пічку.

Джерело

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