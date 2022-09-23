Як чоловікам виїхати за кордон через сімейні обставини – які потрібні документи

Як чоловікам виїхати за кордон через певні сімейні обставини під час дії воєнного стану – умови та перелік документів для ДПСУ.

Обмеження на виїзд чоловіків за межі України почали діяти після повномасштабного вторгнення росії. Але є певні сімейні обставини, через які чоловіки призовного віку можуть покинути країну.

NNS розповідає про всі деталі з посиланням на ЛІГА.Life.

Як виїхати за кордон багатодітному батькові

Станом на вересень 2022 року виїзд за кордон чоловіка, який виховує трьох і більше дітей до 18 років, – можливий.

У цьому разі визначальним фактором є не батьківство, а фінансове утримання дітей.

Необхідні документи (якщо діти живуть з батьком):

свідоцтва про народження трьох (і більше) дітей

або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки й піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

або посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Якщо чоловік не живе разом із дитиною/дітьми (зокрема від різних шлюбів), для виїзду за кордон йому знадобляться докази їхнього утримання. А саме – рішення суду про призначення аліментів та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості щодо сплати аліментів.

Якщо у дітей багатодітного батька з якоїсь причини різні прізвища, то це не впливає на можливість виїзду.

Головне, щоб у свідоцтвах про народження дітей зазначалося, хто є їхнім батьком.

Виїзд багатодітного батька без дітей

Виїзд чоловіків за кордон в цьому разі дозволений, якщо вони покажуть документи, які засвідчують народження трьох або більше дітей.

Необхідні документи:

свідоцтва про народження дітей або їхні нотаріально завірені копії.

Дозвіл на виїзд чоловіків для повернення своїх дітей з-за кордону

Щоб виїхати з України для повернення своїх дітей з-за кордону, ви повинні підпадати під категорію чоловіків, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, та надати підтверджувальні документи.

В іншому разі рішення ухвалюють на загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

Виїзд чоловіка за кордон, який самостійно виховує дітей

Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років, мають право виїжджати за межі України.

Необхідні документи:

свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про смерть матері дитини

або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

чи рішення суду про оголошення матері померлою.

Зверніть увагу! Якщо чоловік одружився вдруге, він вже не буде вважатися тим, хто самостійно виховує дитину/дітей до 18 років.

Виїзд для супроводу дітей, дружини, батьків на лікування

Чоловіки 18-60 років можуть супроводжувати дружину у разі, якщо вона має інвалідність І чи ІІ групи, та дітей, які мають інвалідність, а також дітей тяжкохворих на перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) тощо.

Необхідні документи:

довідка, видана лікарсько-консультативною комісією

або довідка про отримання державної допомоги на дитину;

документи, що підтверджують родинні зв’язки

або документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує людину з інвалідністю.

Виїзд чоловіка, чия дружина проходить військову службу

Чоловіки військовослужбовиць можуть виїжджати за кордон, лише якщо у подружжя є діти до 18 років.

Необхідні документи:

свідоцтво про народження дитини/дітей;

документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною.

Зверніть увагу: якщо свідоцтва є у застосунку “Дія”, їх також можна використовувати під час виїзду за кордон.

Виїзд “чоловіків-боржників”

В Україні чоловіки-боржники не можуть виїхати за кордон. Навіть якщо чоловік має право на виїзд, але є боржником – право на виїзд буде обмежено. Найчастіша причина такого обмеження – несплата аліментів. Інші популярні причини – борги перед банками або підприємствами, відкриті судові провадження. Як перевірити, чи діють щодо вас обмеження на виїзд?

Варіант 1: відправте запит на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби.Зразок запиту – тут.

Варіант 2: самостійно перевірте, чи не були ви внесені у “Єдиний реєстр боржників” на сайті Мін’юсту.

Актуальну інформацію про перетин кордону ви можете знайти у чатботі ДПСУ за тегом “dovirabot”.