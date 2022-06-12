Хто зможе вийти на пенсію достроково за новим законом

Згідно з оновленнями пенсійного законодавства, що стали чинними з кінця квітня поточного року, відновлено окрему норму про достроковий вихід на пенсію за віком.

Зокрема, Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-ІХ Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства відновив норму, що існувала до 1 січня 2015 року, але згодом була скасована, а саме вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, передає NNS.

Хто може вийти на пенсію достроково

Достроковий вихід на пенсію законотворчою новацією передбачено для осіб, трудовий договір з якими розірвано:

у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці (у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників. За умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи);

зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я, але без необхідності реєстрації у державній службі зайнятості. Якщо пенсіонер працюватиме у період до досягнення пенсійного віку, дострокова пенсія не виплачуватиметься.

Яка умова дострокового виходу на пенсію

Обов’язковою умовою призначення такої пенсії є наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях Анатолій Бородавка зазначив, що встановлення при визначенні права на таку пенсію вимоги щодо наявності «не менш як 30 років страхового стажу для жінок і 35 років — для чоловіків» явно допускає різне тлумачення цього положення та, як наслідок, різне його правозастосування, попри те, що незрозумілим є вік, за півтора року до досягнення якого особа може вийти на дострокову пенсію.

«Така колізія, на мою думку, з’явилася через те, що статтею 26 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в залежності від наявного страхового стажу, передбачено різний вік виходу на пенсію: 60, 63 і 65 років», Анатолій Бородавка.

Тобто, маючи не менш як 30 років страхового стажу, жінки зможуть достроково вийти на пенсію за півтора року до досягнення 60 років лише в період з 1 січня по 31 грудня 2023 року, оскільки з 2024 року вони мають право на пенсію у 60 років за наявності не менш як 31 року страхового стажу.

Хто ще може отримати дострокову пенсію

Крім того, право на дострокову пенсію отримали також матір або батько осіб з інвалідністю з дитинства (діти з інвалідністю до 18 років) та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення 6-річного віку.

Умови отримання

Додатковою умовою отримання вище зазначеної пенсії є досягнення жінкою 50 років та її страховий стаж 15 років, а чоловіком — 50 років і страховий стаж 20 років.

В Україні пропонують виключити стаж роботи під час війни при розрахунку пенсії