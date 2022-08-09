Грошова допомога переселенцям – чи буде індексація та кому скасують виплати

Чи буде уряд проводити індексацію державної допомоги на проживання переселенцям і кому з ВПО припинять виплати у серпні.
Як передає NNS з посиланням на Апостроф, про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Зазначається, що рівень виплат буде надалі чітко фіксований:
- 2000 гривень на особу;
- 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю.
У Мінсоцполітики зауважили, що хоч надходження до державного бюджету знизилися, влада намагатиметься дотримуватися усіх соціальних стандартів, закладених у ньому.
При цьому у серпні 2022 року грошову допомогу на проживання від держави не отримає певна категорія громадян-переселенців. Йдеться про тих осіб зі статусом ВПО, які вже повернулися на своє постійне місце проживання, де не ведуться бойові дії, а житло цілком придатне для життя.
Надалі отримуватимуть державну допомогу переселенці з громад, де тривають бойові дії, території оточені або тимчасово окуповані.
У списку – 321 громада з таких областей:
- Донецької – 66 громад;
- Харківської – 56 громад;
- Дніпропетровської – 7 громад;
- Луганської – 37 громад;
- Запорізької – 55 громад;
- Херсонської – 49 громад;
- Миколаївської – 25 громад;
- Сумської – 21 громада;
- Чернігівської – 5 громад.
З актуальним списком громад, мешканці яких мають право на державні виплати ВПО, можна ознайомитися за посиланням.
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