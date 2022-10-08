Горить Кримський міст – перші фото і відео

Горить Кримський міст: у тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на залізничній гілці Керченського мосту. Попередньо, там зайнялася цистерна з паливом на товарному поїзді.

Як передає NNS, пропагандистські росЗМІ повідомляють, що інформація ще перевіряється.

“Повідомляється про НП у районі Кримського мосту в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється”, написали пропагандисти.

Водночас у мережі почали публікувати кадри пожежі.

Пропагандисти з посиланням на слова так званого радника “глави” Криму зазначають, що ушкодження отримало також дорожнє полотно мосту, але “судноплавні арки цілі”.

Рух мостом припинено. Жителі Керчі, які мешкають поблизу мосту, також повідомили, що вибух пошкодив частину скління в будинках.

Саме через Кримський міст із росії до окупованого Криму залізничною гілкою переганяли більшу кількість військової техніки та боєприпасів. Чи був вантаж,що здетонував, військового призначення не повідомляється. Називається версія із паливним терміналом. На користь цієї версії говорить і відео зблизька — на ньому видно цистерни.